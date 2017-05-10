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10 мая 2017, 13:42 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Вратарь «Колорадо» Варламов приступил к тренировкам после травмы

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Семен Варламов восстановился от травмы и приступил к тренировкам. Об этом ТАСС сообщил отец игрока Александр Варламов.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2016/17 Варламов провел 24 матча, в которых одержал шесть побед, в среднем пропуская по 3,38 шайбы за игру при 89,8% отраженных бросков. Голкипер несколько раз пропускал игры из-за хронической травмы паха. В конце января он перенес операцию и выбыл до конца сезона.

«Семен восстановился от травмы, врачи вчера дали добро на то, чтобы он приступил к тренировкам. В Америке он будет проводить индивидуальные тренировки, чтобы быть готовым к тренировочному лагерю “Колорадо”, который начнется в середине сентября», — сообщил отец хоккеиста.

Варламов является чемпионом мира 2012 года и серебряным призером чемпионата мира 2010 года. В составе сборной России он также играл на Кубке мира 2016 года.

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