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10 мая 2017, 13:02 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Фазель: Комиссар НХЛ Беттмэн подтвердил, что лига не отпустит игроков на ОИ-2018

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн в ходе разговора с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем подтвердил, что игроки лиги не примут участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщил Фазель, которого цитирует TSN.

Игроки <span class=error>НХЛ</span> выступали на Играх с 1998 года. Увеличить
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«Во вторник у меня был телефонный разговор с Гэри, который снова сказал мне, что лига не отпустит игроков на Олимпиаду-2018», — рассказал Фазель, который ранее заявил, что окончательное решение по участию игроков НХЛ в Играх-2018 будет принято в июле.

НХЛ в апреле объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир. При этом руководители лиги не исключают, что некоторые игроки в индивидуальном порядке примут участие в Играх-2018. Ранее ряд ведущих игроков НХЛ, включая российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, подтвердил свое участие в Олимпиаде независимо от решения лиги.

Игроки НХЛ выступали на Играх с 1998 года. Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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