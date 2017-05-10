Кросби сообщил, что к протоколу проверки на сотрясение не прибегали

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Наблюдатели за сотрясениями не сняли форварда с матча, поскольку не имели соответствующих полномочий.

«Кто бы ни врезался в борт подобным образом, он первым делом советуется с тренером и медиками. Так это делается. То, о чём сейчас говорят, — разница между осмотром у доктора и применением протокола проверки на сотрясение. Это две разные процедуры», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.