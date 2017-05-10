Кросби сообщил, что к протоколу проверки на сотрясение не прибегали
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал, что доктор осмотрел его после контакта с бортом по ходу шестого матча серии
плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5, 3−3).
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Видимо, что-то случилось...
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Наблюдатели за сотрясениями не сняли форварда с матча, поскольку не имели соответствующих полномочий.
«Кто бы ни врезался в борт подобным образом, он первым делом советуется с тренером и медиками. Так это делается. То, о чём сейчас говорят, — разница между осмотром у доктора и применением протокола проверки на сотрясение. Это две разные процедуры», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
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