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10 мая 2017, 11:09 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кросби сообщил, что к протоколу проверки на сотрясение не прибегали

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал, что доктор осмотрел его после контакта с бортом по ходу шестого матча серии плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5, 3−3).

Нападающий Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> <span class=error>Сидни</span> <span class=error>Кросби</span> рассказал что доктор осмотрел его после контакта с бортом по ходу шестого матча серии <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>НХЛ</span> с Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> (2:5 3−3). Увеличить
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Наблюдатели за сотрясениями не сняли форварда с матча, поскольку не имели соответствующих полномочий.

«Кто бы ни врезался в борт подобным образом, он первым делом советуется с тренером и медиками. Так это делается. То, о чём сейчас говорят, — разница между осмотром у доктора и применением протокола проверки на сотрясение. Это две разные процедуры», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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