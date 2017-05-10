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РАЗВЯЗКА

Перед завтрашней феерией седьмых матчей «Рейнджерс» и «Оттава» выдали неплохую разминку, но до решающей встречи команда Алена Виньо не дотянула. «Сенз» не были фаворитом ни в одной из двух своих серий, но умудрились в третий раз в истории выйти в финал «Востока». Кто бы ни оказался там следом за ней, «Сенаторы» вне всяких сомнений будут наиболее неожиданной командой в четверке лучших. Немало они обязаны и нынешней системе выхода в плей-офф, благодаря которой получили относительно проходимую сетку.

Если у «Рейнджерс» главная звезда команды играет в воротах, то у «Оттавы» она находится на тренерской скамейке. Именно благодаря харизме Ги Буше «Сенаторз» и смогли сотворить эту сенсацию. По ходу каждого матча возникало несколько моментов, в которых главный тренер «Сенз» готов был выскочить на лед и уже там втолковать своей команде, как именно надо играть в хоккей.

Буше блестяще разобрал «Мажоров», сумев нейтрализовать их главный козырь — скорость, хотя и в начале серии, и при счете 2−2 складывалось впечатление, что как только «Рейнджерс» увеличивали темп, «Оттава» вешала языки на плечо.

Команда Виньо в первом раунде с «Монреалем» продемонстрировала образец силового хоккея с летящими во все стороны щепками. В серии с «Оттавой» «Рейнджерс» с удивлением обнаружили, как их излюбленная игра в тело не только не приносит пользы, но и идет во вред. Невероятное количество потерь совершили «Синерубашечники», выбивая дух из соперника около бортов. Увлекаясь форчеком в чужой зоне, подопечные Виньо раз за разом оказывались в ситуации, когда практически выигранная в единоборстве шайба оказывалась у соперника — «Сенаторы» здорово перемещались по площадке и успевали на подмогу к партнеру, терпящему бедствие.

Перед шестым матчем главный тренер «Рейнджерс» сказал, что многие игроки его команды «выглядели средне» в шестой встрече, и то же самое мы увидели и в решающем для хозяев матче. Великолепны были Крайдер и Зибанежад, открывающиеся под чужой синей линией, неплох был Цуккарелло. Однако в ровном сбалансированном составе «Мажоров» банально не хватило игрока, который сумел бы перевернуть ход матча и серии.

Да, «Рейнджерс» прилично перебросали соперника, но Крэйгу Андерсону достаточно было не ошибаться с выбором позиции и перекрывать низ. В затяжных позиционных атаках хозяева ограничивались дальними бросками, шайба плохо ходила с фланга на фланг, ни один хитрый обостряющий пас так и не прошел. От территориального преимущества не было толка — «Оттава» не прижималась к воротам, грамотно действовала за ними, не паниковала и Андерсону не мешала. Команда Виньо превосходила гостей в опыте и общем классе нападающих, но бросок на неудобной высоте получился именно у Марка Стоуна, а не у Нэша, который был прямолинеен, как в худшие свои сезоны.

Эрик Карлссон стал первым защитником «Оттавы», забросившим две победные шайбы в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Шведский капитан «Сенз» в этом плей-офф чередует блестящие матчи с откровенно провальными, но в шестой встрече Эрик выступил по-царски, мгновенно переведя игру своего звена из обороны в атаку и затем замкнув пас от Бобби Райана.

ОБМЕН

«Лос-Анджелес» обменял Бена Бишопа в «Даллас». 1 июля бывший голкипер «Тампы» может стать неограниченно свободным агентом, но, видимо, цирк с вратарями в Техасе прекратится, и Бишоп осядет там надолго. С невыносимо слабой защитой «Звезд» даже Бену буде непросто справиться, что уж говорить о впечатлительной парочке Ниеми — Лехтонен, каждый из которых умудрялся выдать на слабый матч партнера еще более скверный. Четвертый выбор на слабом драфте — не цена за возможность подписать голкипера такого уровня и закрыть наконец хотя бы один больной вопрос в команде.

ЦИФРЫ

Крэйг Андерсон стал вторым голкипером в истории «Оттавы», сумевшим отдать результативную передачу в плей-офф, — до него это удавалось лишь Рэю Эмери.

Также Андерсен одержал 18-ю победу в Кубке Стэнли в карьере, сравнявшись с тем же Эмери по этому показателю (второе место).

«Лос-Анджелес» подписал новый контракт с форвардом Тэннером Пирсоном. 24-летний игрок остается в команде еще на четыре года, за которые получит 15 миллионов долларов. В этом сезоне Пирсон в 80 матчах набрал 44 (24+20) очков.