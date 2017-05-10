Изгнать демонов или умереть. Как Овечкин играл в седьмых матчах серий НХЛ
Лучший шанс для Александра Овечкина выиграть Кубок Стэнли. Нужно только выиграть седьмой матч серии у «Питтсбурга».
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Замолчавшее эго
Седьмой матч серии — это вещь в себе. Кульминация противостояния, в которой обе команды уже очень хорошо знают друг друга, имеют ясное представление как требуется играть самим и сдерживать соперников. «Питтсбург» потерял солидное преимущество, не сумев дожать «столичных» в пятой и шестой встречах, и теперь «пингвинам» предстоит иметь дело с «кипящим» от эмоций морем болельщиков на трибунах «Верайзон-центра», с воспрявшим духом «Вашингтоном». Для «Кэпиталз» предстоящая игра будет хорошей возможностью «убить своих демонов», и впервые с 1998 года выйти в финал конференции, но вместе с предвкушением возможной радости присутствует и страх. Более обидного поражения, чем остановиться в шаге от заветной черты, проделав огромную работу, невозможно себе представить. И, конечно, все взоры российских болельщиков вновь обращены на капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
Надо отдать должное самому Овечкину, который в этом сезоне беспрекословно положился на тренерский авторитет Барри Тротца, доверившись специалисту, и полностью отстранившись от персональных амбиций. В регулярном чемпионате Александр смирился с периодическим занижением своего игрового времени и непривычно скромной (по своим стандартам) статистикой. В
«Я Овечкина после этого просто полюбил. Мне очень понравилось, что он не принял это на свой личный счёт. Просто в это время сезона нужно заставить замолчать своё эго и работать с максимальной отдачей. Посмотрите, как он действовал в пятом матче! Он бился у бортов, громил всех, врезался, словно бык в гущу соперников и за это получил вознаграждение в виде гола. Его отношение не изменилось — Алекс хочет выиграть. Конечно, гордому и честолюбивому хоккеисту не так просто сделать подобное. Овечкин был главной действующей фигурой в лиге на протяжении долгого времени. Но он смог заставить замолчать свои эмоции», — восторженной отметил своего капитана защитник Мэтт Нисканен.
«Признаюсь честно: если бы меня отправили из первого звена в третье, я бы просто сошёл с ума от злости», — отметил известный в прошлом центрфорвард, а ныне телевизионный аналитик Джереми Рёник. «Это в начале своей карьеры Овечкин гонялся за рекордами. Сейчас он понимает важность своих партнёров по команде. Он понял, что важно сделать
Восемь раз по семь
Играть седьмые матчи Овечкину и компании приходилось достаточно часто, что лишний раз доказывать не самую простую кубковую судьбу «столичных», которым постоянно приходилось бывать в ситуации «сделай или умри». Баланс седьмых матчей не в пользу «Вашингтона», который из 8 таких встреч выиграл лишь три.
Первое испытание седьмым матчем пришлось на долю Александра в его дебютном появлении в розыгрыше Кубка Стэнли. В первом раунде плей-офф-2008 соперником «столичных» была «Филадельфия», и сценарий тот серии был очень похож на нынешнюю битву с «Питтсбургом»: «Вашингтон» уступал 1−3, но затем дважды выиграл и сумел вырвать право на решающий, седьмой поединок. Он также проходил на домашнем стадионе «Кэпиталз», но радости хозяевам не принёс: в самом начале овертайма «Вашингтон» остался в меньшинстве, и форвард «Флайерз» Джоффри Лупул отправил соперников в досрочный отпуск. Овечкин в первом для себя седьмом матче выглядел неплохо: организовал гол Бекстрёма и забил сам.
Год спустя на долю «Вашингтона» пришлось сразу два матча с номером семь. В первом раунде всё прошло удачно: гол ветерана Сергея Фёдорова подарил команде путёвку в полуфинал конференции, где состоялось первое кубковое свидание с «Питтсбургом». решающий матч вновь играли в столице США, но вспоминать о том разгроме (2:6) «Вашингтон» вряд ли захочет: Кросби тогда набрал 3 (2+1) очка, Малкин — 2 (0+2), а Овечкин забил, когда счёт уже был 5:0 в пользу соперников.
В 2012 году в «Кэпиталз» снова случился дуплет из седьмых матчей, и тогда в первом раунде была одержана дебютная победа: в овертайме выездной встречи с «Бостоном» успех гостям принёс опытный форвард Джоэль Уорд. Во втором раунде «Вашингтон» постоянно отставал по ходу серии с «Рейнджерс» и в решающей битве выглядел достаточно бледно (1:2). Возможность отомстить «синерубашечникам» у Овечкина и компании представилась на следующий год, но тот седьмой матч оказался настоящим кошмаром: «столичные» уступили со счётом 0:5, а капитан команды сделал 1 бросок в створ и 13 силовых приёмов.
Два последних матча номер семь были сыграны «Вашингтоном» в
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