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10 мая 2017, 9:46 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Генменеджер «Сент-Луиса»: Я удивился, увидев сообщения об операции Тарасенко

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал ситуацию с заявлением главного тренера сборной России Олега Знарка о том, что форварду Владимиру Тарасенко необходима операция.

Генеральный менеджер Сент-<span class=error>Луис</span> Блюз <span class=error>Даг</span> Армстронг прокомментировал ситуацию с заявлением главного тренера сборной России Олега <span class=error>Знарка</span> о том что форварду Владимиру Тарасенко необходима операция. Увеличить
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«Мы с Майком Йео сегодня встречались с Владимиром и никаких опасений на этот счёт нет. Полагаю, что в цепочке российский агент — российский тренер — российские СМИ возникли трудности перевода. Я тоже вчера видел эти сообщения и был удивлён.

Я ему позвонил, а Владимир сказал: «У меня есть проблемы, но ничего такого, что потребовало бы проведения операции». Мы работаем над его проблемами. Он габаритный игрок, который много играет против физически сильных соперников, так что я не удивлён, что сейчас он чувствует себя не лучшим образом, — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

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