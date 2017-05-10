Генменеджер «Сент-Луиса»: Я удивился, увидев сообщения об операции Тарасенко
Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал ситуацию с заявлением главного тренера сборной России Олега Знарка о том, что форварду Владимиру Тарасенко необходима операция.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мы с Майком Йео сегодня встречались с Владимиром и никаких опасений на этот счёт нет. Полагаю, что в цепочке российский агент — российский тренер — российские СМИ возникли трудности перевода. Я тоже вчера видел эти сообщения и был удивлён.
Я ему позвонил, а Владимир сказал: «У меня есть проблемы, но ничего такого, что потребовало бы проведения операции». Мы работаем над его проблемами. Он габаритный игрок, который много играет против физически сильных соперников, так что я не удивлён, что сейчас он чувствует себя не лучшим образом, — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter