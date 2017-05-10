Владимир Тарасенко: Как я себя чувствую? Неважно, потому что мы проиграли
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметил, что выходить на лед с травмой во время матчей
плей-офф НХЛ вполне обычное дело.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Блюз» уступили в четвертьфинале Кубка Стэнли «Нэшвиллу» со счетом 2−4 в серии.
— Говорить не о чем. Сейчас у всех есть травмы, — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ. — У нас есть время, чтобы выздороветь и подготовиться к следующему сезону.
Как я себя чувствую? Неважно, потому что мы проиграли.
Многие играют с травмами. Я видел, как многие ребята выходили на лед с переломами и прочими подобными вещами. Это я имел в виду, когда говорил, что мы близки друг к другу.
Мы все — одна семья, и нельзя просто сказать, что ты плохо себя чувствуешь и отказаться играть. Надо помогать команде и не думать о себе. Интересы команды превыше всего.
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