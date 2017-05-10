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10 мая 2017, 9:44 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Владимир Тарасенко: Как я себя чувствую? Неважно, потому что мы проиграли

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметил, что выходить на лед с травмой во время матчей плей-офф НХЛ вполне обычное дело.

Нападающий Сент-<span class=error>Луиса</span> Владимир Тарасенко отметил что выходить на лед с травмой во время матчей <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>НХЛ</span> вполне обычное дело. Увеличить
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«Блюз» уступили в четвертьфинале Кубка Стэнли «Нэшвиллу» со счетом 2−4 в серии.

— Говорить не о чем. Сейчас у всех есть травмы, — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ. — У нас есть время, чтобы выздороветь и подготовиться к следующему сезону.

Как я себя чувствую? Неважно, потому что мы проиграли.

Многие играют с травмами. Я видел, как многие ребята выходили на лед с переломами и прочими подобными вещами. Это я имел в виду, когда говорил, что мы близки друг к другу.

Мы все — одна семья, и нельзя просто сказать, что ты плохо себя чувствуешь и отказаться играть. Надо помогать команде и не думать о себе. Интересы команды превыше всего.

Сент-Луис Блюз
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