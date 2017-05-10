Владимир Тарасенко: Как я себя чувствую? Неважно, потому что мы проиграли

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«Блюз» уступили в четвертьфинале Кубка Стэнли «Нэшвиллу» со счетом 2−4 в серии.

— Говорить не о чем. Сейчас у всех есть травмы, — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ. — У нас есть время, чтобы выздороветь и подготовиться к следующему сезону.

Как я себя чувствую? Неважно, потому что мы проиграли.

Многие играют с травмами. Я видел, как многие ребята выходили на лед с переломами и прочими подобными вещами. Это я имел в виду, когда говорил, что мы близки друг к другу.

Мы все — одна семья, и нельзя просто сказать, что ты плохо себя чувствуешь и отказаться играть. Надо помогать команде и не думать о себе. Интересы команды превыше всего.