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10 мая 2017, 8:26 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Оттава» победила «Рейнджерс» и вышла в финал Восточной конференции плей-офф НХЛ

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. «Оттава» в гостях победила «Нью- Йорк Рейнджерс» со счетом 4:2 в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышла в финал Восточной конференции Кубка Стэнли. Счет в серии второго раунда стал 4−2 в пользу «Оттавы.

В финале Восточной конференции Оттава встретится с победителем серии второго раунда между Питтсбургом и Вашингтоном Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили Майк Хоффман (5-я минута), Марк Стоун (15), Эрик Карлссон (36) и Жан-Габриэль Пажо (60). У «Рейнджерс» отличились Мика Зибанежад (34) и Крис Крайдер (41).

Лучшим игроком встречи был признан защитник «Оттавы» Карлссон, набравший 2 очка (1 шайба + 1 передача) в матче. Второй звездой признан голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон, отразивший 37 из 39 бросков, третьей звездой стал форвард «Рейнджерс» Зибанежад.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич участия в матче не принимал.

«Оттава» победила в серии второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 4−2. «Оттава» впервые с 2007 года пробилась в финал конференции Кубка Стэнли.

В финале Восточной конференции «Оттава» встретится с победителем серии между действующим обладателем Кубка Стэнли «Питтсбургом» и «Вашингтоном» (3−3), седьмой матч в которой будет сыгран в ночь на четверг.

10.05.2017 02:30 Плей-офф: 1/4 финала Madison Square Garden
Нью-Йорк Рейнджерс 2:4 Оттава Сенаторз
(0:2, 1:1, 1:1)
Главные тренеры
Ален Виньо Ги Буше
Вратари
Хенрик Лундквист 58:28 (Х. Лундквист 59:53) Крэйг Андерсон
1-й период
Майк I Хоффман (К. Макартур, Э. Карлссон) 04:27
Алекс Бэрроуз 05:22
Дерик Брассар 08:35
Дерик Брассар 08:35
Марк Стоун (К. Макартур, К. Уайдмэн) 14:44
2-й период
30:57 Джимми Веси
33:32 Мика Зибанежад (М. Цуккарелло-Осен, Н. Холден)
Эрик Карлссон (Б. Райан, К. Андерсон) 35:53
3-й период
40:53 Крис Крайдер (М. Зибанежад, Б. Смит)
46:29
52:58 Райан Макдона
Жан-Габриэль Пажо (Марк Стоун) п.в. 59:53
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Э. Карлссон (Оттава Сенаторз), К. Андерсон (Оттава Сенаторз), М. Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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