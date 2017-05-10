«Оттава» победила «Рейнджерс» и вышла в финал Восточной конференции плей-офф НХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Майк Хоффман (5-я минута), Марк Стоун (15), Эрик Карлссон (36) и Жан-Габриэль Пажо (60). У «Рейнджерс» отличились Мика Зибанежад (34) и Крис Крайдер (41).

Лучшим игроком встречи был признан защитник «Оттавы» Карлссон, набравший 2 очка (1 шайба + 1 передача) в матче. Второй звездой признан голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон, отразивший 37 из 39 бросков, третьей звездой стал форвард «Рейнджерс» Зибанежад.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич участия в матче не принимал.

«Оттава» победила в серии второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 4−2. «Оттава» впервые с 2007 года пробилась в финал конференции Кубка Стэнли.

В финале Восточной конференции «Оттава» встретится с победителем серии между действующим обладателем Кубка Стэнли «Питтсбургом» и «Вашингтоном» (3−3), седьмой матч в которой будет сыгран в ночь на четверг.