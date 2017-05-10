НХЛ назвала участников юбилейного матча на открытом воздухе
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала команды, которые откроют 2018 год традиционным матчем под открытым небом. 1 января в рамках юбилейной, 10-й «Зимней классики» сыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
10-я «Зимняя классика» пройдет на стадионе «Сити-филд» в
«Зимняя классика» в 2008 году впервые была проведена в пригороде Баффало (город Орчард Парк, штат
В первом матче серии 1 января 2008 года «Баффало» в серии буллитов уступил «Питтсбургу» на стадионе Ральфа Уилсона в пригороде Баффало. За тем матчем на стадионе наблюдало 71 217 человек. В нынешнем сезоне матч «Зимней классики» прошел в
«Зимняя классика» 2018 года станет шестой, которая пройдет на бейсбольном стадионе. Ранее на бейсбольных аренах проходили игры серии в 2009, 2010, 2012, 2015 и 2017 гг. Рекордной по количеству зрителей на стадионе стала шестая встреча «Зимней классики» в 2014 году, в которой «Торонто» победил в серии буллитов «Детройт» (2:1). Во время матча на арене «Мичиган Стэдиум» в городе
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter