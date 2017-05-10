НХЛ назвала участников юбилейного матча на открытом воздухе

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10-я «Зимняя классика» пройдет на стадионе «Сити-филд» в Нью-Йорке, который вмещает более 45 тысяч зрителей. Это домашняя арена бейсбольного клуба «Нью-Йорк Метс». Рекорд посещаемости арены был установлен в 2013 году во время Матча всех звезд Главной лиги бейсбола (MLB) — 45 186 зрителей.

«Зимняя классика» в 2008 году впервые была проведена в пригороде Баффало (город Орчард Парк, штат Нью-Йорк — прим. ТАСС). НХЛ с нетерпением ждет празднования 10-го юбилея «Зимней классики», в котором именно «Баффало» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс» на поле стадиона «Сити-филд» в Куинсе (штат Нью-Йорк), — сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, слова которого приводит пресс-служба лиги.

В первом матче серии 1 января 2008 года «Баффало» в серии буллитов уступил «Питтсбургу» на стадионе Ральфа Уилсона в пригороде Баффало. За тем матчем на стадионе наблюдало 71 217 человек. В нынешнем сезоне матч «Зимней классики» прошел в Сент-Луисе, где местный клуб победил «Чикаго» со счетом 4:1. Две шайбы забросил российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.