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10 мая 2017, 8:54 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

НХЛ назвала участников юбилейного матча на открытом воздухе

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала команды, которые откроют 2018 год традиционным матчем под открытым небом. 1 января в рамках юбилейной, 10-й «Зимней классики» сыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало».

1 января 2018 года на арене Сити-филд в <nobr>Нью-Йорке</nobr> сыграют Нью-Йорк Рейнджерс и Баффало Увеличить
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10-я «Зимняя классика» пройдет на стадионе «Сити-филд» в Нью-Йорке, который вмещает более 45 тысяч зрителей. Это домашняя арена бейсбольного клуба «Нью-Йорк Метс». Рекорд посещаемости арены был установлен в 2013 году во время Матча всех звезд Главной лиги бейсбола (MLB) — 45 186 зрителей.

«Зимняя классика» в 2008 году впервые была проведена в пригороде Баффало (город Орчард Парк, штат Нью-Йорк — прим. ТАСС). НХЛ с нетерпением ждет празднования 10-го юбилея «Зимней классики», в котором именно «Баффало» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс» на поле стадиона «Сити-филд» в Куинсе (штат Нью-Йорк), — сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, слова которого приводит пресс-служба лиги.

В первом матче серии 1 января 2008 года «Баффало» в серии буллитов уступил «Питтсбургу» на стадионе Ральфа Уилсона в пригороде Баффало. За тем матчем на стадионе наблюдало 71 217 человек. В нынешнем сезоне матч «Зимней классики» прошел в Сент-Луисе, где местный клуб победил «Чикаго» со счетом 4:1. Две шайбы забросил российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

«Зимняя классика» 2018 года станет шестой, которая пройдет на бейсбольном стадионе. Ранее на бейсбольных аренах проходили игры серии в 2009, 2010, 2012, 2015 и 2017 гг. Рекордной по количеству зрителей на стадионе стала шестая встреча «Зимней классики» в 2014 году, в которой «Торонто» победил в серии буллитов «Детройт» (2:1). Во время матча на арене «Мичиган Стэдиум» в городе Анн-Арбор (США, штат Мичиган) присутствовало 105 491 человек.

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«Оттава» победила «Рейнджерс» и вышла в финал Восточной конференции плей-офф НХЛ

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. «Оттава» в гостях победила «Нью- Йорк Рейнджерс» со счетом 4:2 в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышла в финал Восточной конференции Кубка Стэнли. Счет в серии второго раунда стал 4−2 в пользу «Оттавы.
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