«Даллас» получил вратаря Бишопа, отдав «Лос-Анджелесу» право выбора на драфте-2017
МОСКВА, 10 мая —
Р-Спорт. Вратарь Бен Бишоп перешел из «Лос-Анджелес Кингз» в «Даллас Старз» в обмен на право выбора на драфте-2017, сообщается на официальном сайте НХЛ.
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«Лос-Анджелес» получил право выбора в четвертом раунде драфта, которое досталось «Далласу» в результате обмена защитника Джорди Бенна в «Монреаль Канадиенс». Бишоп по окончании сезона станет неограниченно свободным агентом, а «Старз» получат первоочередное право провести с ним переговоры по новому контракту.
В нынешнем сезоне 30-летний Бишоп провел 39 матчей в регулярном чемпионате, в которых помог своей команде одержать 18 побед, пропуская в среднем по 2,54 шайбы и отражая 91,0% бросков.
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