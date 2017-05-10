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10 мая 2017, 8:48 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Даллас» получил вратаря Бишопа, отдав «Лос-Анджелесу» право выбора на драфте-2017

МОСКВА, 10 мая — Р-Спорт. Вратарь Бен Бишоп перешел из «Лос-Анджелес Кингз» в «Даллас Старз» в обмен на право выбора на драфте-2017, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Вратарь <span class=error>Бен</span> <span class=error>Бишоп</span> перешел из Лос-Анджелес <span class=error>Кингз</span> в Даллас <span class=error>Старз</span> в обмен на право выбора на <span class=error>драфте</span>-2017 сообщается на официальном сайте <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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«Лос-Анджелес» получил право выбора в четвертом раунде драфта, которое досталось «Далласу» в результате обмена защитника Джорди Бенна в «Монреаль Канадиенс». Бишоп по окончании сезона станет неограниченно свободным агентом, а «Старз» получат первоочередное право провести с ним переговоры по новому контракту.

В нынешнем сезоне 30-летний Бишоп провел 39 матчей в регулярном чемпионате, в которых помог своей команде одержать 18 побед, пропуская в среднем по 2,54 шайбы и отражая 91,0% бросков.

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