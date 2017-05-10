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ВАШИНГТОН (С1) — ПИТТСБУРГ (С2) — 3−3

Первый матч — 2:3, второй — 2:6, третий — 3:2 ОТ, четвертый — 2:3, пятый — 4:2, шестой — 5:2.

27 июня 2004 года. Роли, Северная Каролина, США. Драфт Национальной хоккейной лиги, первый раунд. Событие, определившее судьбу российского и мирового хоккея на ближайшее десятилетие.

Первый номер драфта — Александр Овечкин — «Вашингтон Кэпиталз».

Второй номер — Евгений Малкин — «Питтсбург Пингвинз».

Кто знает, как бы развернулась история, родись Овечкин несколькими днями ранее, что позволило бы ему быть выбранным на драфте 2003 года, где под первым номером ушел голкипер Марк-Андре Флери … — в «Питтсбург». Или если бы тогдашний генменеджер «Кэпс» Джордж Макфи вдруг предпочел форварду «Динамо» его партнера по российской молодежке из Магнитогорска.

Сколько бы трофеев выиграл Малкин в «Вашингтоне», а связка мечты Овечкин — Кросби — в «Питтсбурге»? Смог бы Александр принять участие в 12 чемпионатах мира? Приехал бы Малкин на ЧМ-2012, где он вытащил сборную России к первому месту? Сколько золотых медалей вообще выиграла бы наша команда на первенствах планеты? Уйма вопросов, ответы, на которые заброшены куда-то в параллельную реальность.

… 10 мая 2017 года. Или 11 мая — уже по российскому времени. «Вашингтон» — «Питтсбург». Седьмой матч полуфинала Восточной конференции. Ночь, которая может стать переломным событием для новейшей истории НХЛ.

«Питтсбург» прямо сейчас — четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, клуб, претендующий на оформление команды-династии. Лидеры которой — Кросби и Малкин — уже по разу выигрывали «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному хоккеисту плей-офф.

«Вашингтон» прямо сейчас — команда без единого, кроме злосчастного Президентского Кубка, трофея. Команда, которая все никак не может пройти этот проклятый второй раунд плей-офф, как бы хороша она ни была в регулярном чемпионате. И Овечкин, сколько бы голов он ни забил, сколько бы рекордов ни побил, да, остается Великим — но пока и великим неудачником тоже.

Но все может поменяться уже завтра ночью. Победитель серии автоматически становится главным фаворитом плей-офф, который самое сложное испытание в Кубке Стэнли уже прошел. «Оттава», «Рейнджерс», «Нэшвилл», «Анахайм», «Эдмонтон» — после нынешнего противостояния «Кэпс» и «Пенс» уже никто не будет страшен.

Перед пятым матчем не покидало ощущение, что «Вашингтон» обречен. Перед последним — уже «Столичные» примеряют на себя роль фаворитов. Но наверняка седьмой матч станет типичным седьмым матчем. Где все грехи и успехи прошлого будут забыты, где решать будут не лица с обложки, а Джастин Уильямс и его последователи.

НХЛ — не самая удобная лига для просмотра хоккейными болельщиками из России. Но сейчас тот случай, когда стоит пожертвовать сном. Пожертвовать, чтобы прикоснуться к истории. Нас ждет судная ночь!

Павел КЛИМОВИЦКИЙ.

«ПИТТСБУРГ» ВСЕГДА ВЫИГРЫВАЕТ СЕДЬМЫЕ МАТЧИ У «ВАШИНГТОНА»

В четвертый раз в истории победитель противостояния «Вашингтон» — «Питтсбург» определится в седьмом матче серии. Любопытно, что в трех предыдущих случаях сильнее в решающей встрече оказывались «Пингвины». Причем в 1992 и 2009 годах после тяжелой победы над «Столичными» «Питтсбург» добирался до Кубка Стэнли.

Кирилл БУРДАКОВ.