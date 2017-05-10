«Вашингтон» — «Питтсбург»: судная ночь
В ночь со среды на четверг в столице США состоится решающий матч серии «Вашингтон» — «Питтсбург».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ВАШИНГТОН (С1) — ПИТТСБУРГ (С2) — 3−3
Первый матч — 2:3, второй — 2:6, третий — 3:2 ОТ, четвертый — 2:3, пятый — 4:2, шестой — 5:2.
27 июня 2004 года. Роли, Северная Каролина, США. Драфт Национальной хоккейной лиги, первый раунд. Событие, определившее судьбу российского и мирового хоккея на ближайшее десятилетие.
Первый номер драфта — Александр Овечкин — «Вашингтон Кэпиталз».
Второй номер — Евгений Малкин — «Питтсбург Пингвинз».
Кто знает, как бы развернулась история, родись Овечкин несколькими днями ранее, что позволило бы ему быть выбранным на драфте 2003 года, где под первым номером ушел голкипер
Сколько бы трофеев выиграл Малкин в «Вашингтоне», а связка мечты Овечкин — Кросби — в «Питтсбурге»? Смог бы Александр принять участие в 12 чемпионатах мира? Приехал бы Малкин на ЧМ-2012, где он вытащил сборную России к первому месту? Сколько золотых медалей вообще выиграла бы наша команда на первенствах планеты? Уйма вопросов, ответы, на которые заброшены
… 10 мая 2017 года. Или 11 мая — уже по российскому времени. «Вашингтон» — «Питтсбург». Седьмой матч полуфинала Восточной конференции. Ночь, которая может стать переломным событием для новейшей истории НХЛ.
«Питтсбург» прямо сейчас — четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, клуб, претендующий на оформление
«Вашингтон» прямо сейчас — команда без единого, кроме злосчастного Президентского Кубка, трофея. Команда, которая все никак не может пройти этот проклятый второй раунд
Но все может поменяться уже завтра ночью. Победитель серии автоматически становится главным фаворитом
Перед пятым матчем не покидало ощущение, что «Вашингтон» обречен. Перед последним — уже «Столичные» примеряют на себя роль фаворитов. Но наверняка седьмой матч станет типичным седьмым матчем. Где все грехи и успехи прошлого будут забыты, где решать будут не лица с обложки, а Джастин Уильямс и его последователи.
НХЛ — не самая удобная лига для просмотра хоккейными болельщиками из России. Но сейчас тот случай, когда стоит пожертвовать сном. Пожертвовать, чтобы прикоснуться к истории. Нас ждет судная ночь!
Павел КЛИМОВИЦКИЙ.
«ПИТТСБУРГ» ВСЕГДА ВЫИГРЫВАЕТ СЕДЬМЫЕ МАТЧИ У «ВАШИНГТОНА»
В четвертый раз в истории победитель противостояния «Вашингтон» — «Питтсбург» определится в седьмом матче серии. Любопытно, что в трех предыдущих случаях сильнее в решающей встрече оказывались «Пингвины». Причем в 1992 и 2009 годах после тяжелой победы над «Столичными» «Питтсбург» добирался до Кубка Стэнли.
Кирилл БУРДАКОВ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter