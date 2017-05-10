«Вашингтон» — «Питтсбург»: столичная революция
«Вашингтон» выиграл пятый и шестой матчи серии против «Питтсбурга» и сделал весомую заявку на то, чтобы наконец преодолеть второй раунд Кубка Стэнли. «СЭ» объясняет, как «Кэпиталз» удалось переломить ход противостояния.
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Видимо, что-то случилось...
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ВАШИНГТОН (С1) — ПИТТСБУРГ (С2) — 3−3
Первый матч — 2:3, второй — 2:6, третий — 3:2 ОТ, четвертый — 2:3, пятый — 4:2, шестой — 5:2.
ПЕРЕВОД ОВЕЧКИНА В ТРЕТЬЮ ТРОЙКУ
Если в первой встрече Майк Салливан присматривался к оптимальным наложениям, более или менее равномерно распределяя нагрузки между парами защиты, поскольку Мяяття с Дэйли хорошо провели серию с «Коламбусом», то уже во втором отрядил закрывать тройку Бэкстрема сочетание Думулин — Хэйнси, самое надежное в команде. В домашних играх это проявлялось особенно ярко. Если взять четвертую, как казалось — ключевую, то вот вам расклад по игровому времени каждого оборонца «Питтсбурга» против первого звена «Вашингтона» при игре «5 на 5»: Думулин — 11:25, Хэйнси — 9:46, Коул — 1:07, Шульц — 1:04, Дэйли — 0:48, Мяяття — 0:37. Стоит отметить, что пара Думулин — Хэйнси за всю серию при все тех же «5 на 5» пропустила
С этим надо было
И вот вам для сравнения расклад по игровому времени «5 на 5» в шестой встрече, когда у Салливана, что необходимо отметить, было преимущество домашних смен, как и в четвертом матче:
Тройка Бэкстрема: Думулин — 5:22, Шульц — 5:16, Коул — 4:54, Хэйнси — 4:07, Мяяття — 3:37, Руидел — 2:43;.
Тройка Эллера: Мяяття — 5:12, Руидел — 4:27, Думулин — 4:19, Хэйнси — 4:09, Шульц — 3:12, Коул — 2:00.
Сами видите, насколько поменялся расклад. В результате тройка Бэкстрема отгрузила Коулу с Шульцем две шайбы в равных составах за два последних матча, еще одно — Кузнецов с партнерами, а всего в активе первого звена в двух этих играх — пять голов: под раздачу также попали Мяяття — Дэйли (редко выходили против первой ранее), Коул — Руидел (явный мисматч) и Коул — Хэйнси (пересменочка).
До пятого матча Бураковски за три месяца удосужился забросить одну шайбу. С новыми партнерами забросил три за две игры. И как тут не вспомнить, что он «серийный» форвард. Если у него летит — то летит сериями. Никто не удивится, если он и в седьмой встрече забьет.
Все гениальное — просто, особенно когда у соперника отсутствует лучший защитник (Крис Летанг) и сломался один из ключевых (Дэйли). Ну, а как не сломаться, если за шесть игр оборона «Пенс» собрала 137 блокшотов? Не зря Коул говорил еще после пятой игры, что такое количество — это серьезный перебор, причем весьма показательный перебор. К слову, в шестом матче в активе «Питтсбурга» было всего 13 блокированных бросков, наименьший показатель в серии. И все дело тут в дополнительном пространстве, появившемся как раз
ВРАТАРИ
Если в первых четырех матчах серии
В отличие от Флери Холтби, пропустив не самую обязательную шайбу от Хагелина (хотя там большой привет Нисканену, позволившему Бонино спокойно развернуться в углу и отдать передачу, и Эллеру,
УВЕРЕННОСТЬ
Ее в
Конечно, победа в пятом матче помогла в плане уверенности, но куда больший вклад принесла работа главного тренера. Включись он по полной со старта серии, прими пару волевых решений, откажись от дурацких диагоналей и разберись с «брейкаутами», отказавшись от длиннющих диагоналей, — седьмой матч, возможно, и не потребовался бы. Хотя, конечно, не факт. Но если в рамках имеющейся системы все получается — дергаться перестаешь автоматом. Перед решающей встречей у «Вашингтона» немало поводов для оптимизма:
1) Инициатива полностью за ними, причем в атаке значительно прибавилось мысли;.
2) Все сочетания в обороне и атаке играют как минимум на хорошем уровне;.
3) Кузнецов вьет веревки из Малкина, не позволяя ему ничего. Кузя очень хорош в бэкчеке и перед своими воротами (это прямо откровение), да еще и в атаке нередко достает
4) Сотрясение мозга явно сказалось на Кросби. Он потерял в резкости, всегда его выделяющей;.
5) Холтби нашел свою игру — Флери, наоборот, сдал;.
6) В основе игры «Питтсбурга» — забросы в среднюю на набирающих скорость нападающих. Это перестало работать
7) Та самая уверенность: «Вашингтон» играет с диким спокойствием, ничего не позволяя сопернику.
«Питтсбург» может играть
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