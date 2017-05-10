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ВАШИНГТОН (С1) — ПИТТСБУРГ (С2) — 3−3

Первый матч — 2:3, второй — 2:6, третий — 3:2 ОТ, четвертый — 2:3, пятый — 4:2, шестой — 5:2.

ПЕРЕВОД ОВЕЧКИНА В ТРЕТЬЮ ТРОЙКУ

Если в первой встрече Майк Салливан присматривался к оптимальным наложениям, более или менее равномерно распределяя нагрузки между парами защиты, поскольку Мяяття с Дэйли хорошо провели серию с «Коламбусом», то уже во втором отрядил закрывать тройку Бэкстрема сочетание Думулин — Хэйнси, самое надежное в команде. В домашних играх это проявлялось особенно ярко. Если взять четвертую, как казалось — ключевую, то вот вам расклад по игровому времени каждого оборонца «Питтсбурга» против первого звена «Вашингтона» при игре «5 на 5»: Думулин — 11:25, Хэйнси — 9:46, Коул — 1:07, Шульц — 1:04, Дэйли — 0:48, Мяяття — 0:37. Стоит отметить, что пара Думулин — Хэйнси за всю серию при все тех же «5 на 5» пропустила одну-единственную шайбу, и ту — достаточно случайную: хитрый бросок Шмидта, показавшего щелчок, но бросившего кистью, спрятав попытку, нашел минимальный коридор. В остальном эти ребята здорово справлялись со всех точек зрения, увозили оппонентов на периметр, перекрывали пятак, грамотно действовали на подборах и быстро организовывали атаки.

С этим надо было что-то делать, и Барри Тротц не нашел ничего лучше как пойти к Александру Овечкину и объяснить ему, что он должен стать для команды Филом Кесселом образца плей-офф-2016. То есть перебраться в третью тройку, чтобы максимально напрячь Салливана и его ассистентов. Хочешь не хочешь, а Ови без присмотра не оставить. Можно сколько угодно хвалить Джастина Шульца за блестящий сезон, однако он как был «дырявым» в обороне, так и остался, хотя и заметно прибавил в этом аспекте. И его желательно прятать от лидеров соперника, коим Овечкин, разумеется, является. Но от всех так или иначе не спрячешь. До пятого матча Шульц и Йэн Коул получали больше всего игрового времени против тройки Эллера, набравшей на троих одно очко, и у Салливана не было поводов для опасений. Тут — они появились, и пришлось бросать эту пару под самые разные танки. Тем более что травму получил Тревор Дэйли, и это еще больше дисбалансировало линию обороны «Пингвинов».

И вот вам для сравнения расклад по игровому времени «5 на 5» в шестой встрече, когда у Салливана, что необходимо отметить, было преимущество домашних смен, как и в четвертом матче:

Тройка Бэкстрема: Думулин — 5:22, Шульц — 5:16, Коул — 4:54, Хэйнси — 4:07, Мяяття — 3:37, Руидел — 2:43;.

Тройка Эллера: Мяяття — 5:12, Руидел — 4:27, Думулин — 4:19, Хэйнси — 4:09, Шульц — 3:12, Коул — 2:00.

Сами видите, насколько поменялся расклад. В результате тройка Бэкстрема отгрузила Коулу с Шульцем две шайбы в равных составах за два последних матча, еще одно — Кузнецов с партнерами, а всего в активе первого звена в двух этих играх — пять голов: под раздачу также попали Мяяття — Дэйли (редко выходили против первой ранее), Коул — Руидел (явный мисматч) и Коул — Хэйнси (пересменочка).

До пятого матча Бураковски за три месяца удосужился забросить одну шайбу. С новыми партнерами забросил три за две игры. И как тут не вспомнить, что он «серийный» форвард. Если у него летит — то летит сериями. Никто не удивится, если он и в седьмой встрече забьет.

Все гениальное — просто, особенно когда у соперника отсутствует лучший защитник (Крис Летанг) и сломался один из ключевых (Дэйли). Ну, а как не сломаться, если за шесть игр оборона «Пенс» собрала 137 блокшотов? Не зря Коул говорил еще после пятой игры, что такое количество — это серьезный перебор, причем весьма показательный перебор. К слову, в шестом матче в активе «Питтсбурга» было всего 13 блокированных бросков, наименьший показатель в серии. И все дело тут в дополнительном пространстве, появившемся как раз из-за перераспределения нагрузок между оборонцами «Пингвинов» и нередком их несоответствии оппозиции.

ВРАТАРИ

Если в первых четырех матчах серии Марк-Андре Флери показывал едва ли не лучший свой хоккей за много-много лет, то в двух следующих сыграл на вполне привычном уровне. Забавно, что «Вашингтон» в тех самых первых четырех по High Danger Scoring Chances (назовем их острыми голевыми моментами) был впереди 36−24, а в двух следующих «нарисовался» паритет — 11−11. Впрочем, должно было быть 11−9, однако в концовке шестой встречи «Кэпс» бросили играть. Так или иначе, Флери перестал выдерживать оказываемое на него давление, отразив 142 броска за четыре игры. Плюс — «Столичные», получив дополнительное пространство (смотреть первый пункт), слегка переориентировали свои броски: большинство направляется верхом под ловушку. Для многих вратарей это проблемное место, «Цветок» — не исключение. Из девяти шайб, заброшенных «Кэпиталз» после 1−3, шесть пришлись именно в эту зону. Была еще штанга Овечкина (в той же области), и в целом — низом, в расчете на добивание, «Вашингтон» первым темпом бросать практически совсем перестал, да и защитники все чаще выцеливают ловушку.

В отличие от Флери Холтби, пропустив не самую обязательную шайбу от Хагелина (хотя там большой привет Нисканену, позволившему Бонино спокойно развернуться в углу и отдать передачу, и Эллеру, что-то забывшему у борта), наконец-то успокоился и вспомнил, как может играть. Перестал зарываться в воротах, перестал терять позицию, перестал отбивать шайбу перед собой. И почувствовал уверенность.

УВЕРЕННОСТЬ

Ее в общем-то почувствовали все. Даже Шаттенкирк с Орпиком. Кстати, Тротц убрал Брукса от Шатти, и очень правильно сделал. Теперь с Кевином играет Шмидт, а Орпик с Алзнером сменяют друг друга подле Карлсона. Еще одна очень важная перестановка, помогшая обрести баланс. Причем Шмидт и Шаттенкирк спокойненько разбирались с пересобранным «ХБК», тройкой Хагелин — Бонино — Кессел, ключевым сочетанием Кубка Стэнли-2016.

Конечно, победа в пятом матче помогла в плане уверенности, но куда больший вклад принесла работа главного тренера. Включись он по полной со старта серии, прими пару волевых решений, откажись от дурацких диагоналей и разберись с «брейкаутами», отказавшись от длиннющих диагоналей, — седьмой матч, возможно, и не потребовался бы. Хотя, конечно, не факт. Но если в рамках имеющейся системы все получается — дергаться перестаешь автоматом. Перед решающей встречей у «Вашингтона» немало поводов для оптимизма:

1) Инициатива полностью за ними, причем в атаке значительно прибавилось мысли;.

2) Все сочетания в обороне и атаке играют как минимум на хорошем уровне;.

3) Кузнецов вьет веревки из Малкина, не позволяя ему ничего. Кузя очень хорош в бэкчеке и перед своими воротами (это прямо откровение), да еще и в атаке нередко достает из-за пазухи напалм;.

4) Сотрясение мозга явно сказалось на Кросби. Он потерял в резкости, всегда его выделяющей;.

5) Холтби нашел свою игру — Флери, наоборот, сдал;.

6) В основе игры «Питтсбурга» — забросы в среднюю на набирающих скорость нападающих. Это перестало работать из-за агрессии защитников на сильном борту, причем оборонцы со слабого стали действовать очень осмотрительно;.

7) Та самая уверенность: «Вашингтон» играет с диким спокойствием, ничего не позволяя сопернику.