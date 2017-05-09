Нападающему «Сент-Луиса» Владимиру Тарасенко не потребуется операция
Нападающему «Сент-Луис Блюз» Владимиру Тарасенко не потребуется операция. Об этом сообщает журналист STL Today Джереми Рутерфорд со ссылкой на генерального менеджера команды Дуга Армстронга.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что Тарасенко не сможет сыграть на чемпионате мира
«Сент-Луис» вылетел из
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