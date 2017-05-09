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9 мая 2017, 20:23 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающему «Сент-Луиса» Владимиру Тарасенко не потребуется операция

Нападающему «Сент-Луис Блюз» Владимиру Тарасенко не потребуется операция. Об этом сообщает журналист STL Today Джереми Рутерфорд со ссылкой на генерального менеджера команды Дуга Армстронга.

Нападающему Сент-<span class=error>Луис</span> Блюз Владимиру Тарасенко не потребуется операция. Увеличить
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Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что Тарасенко не сможет сыграть на чемпионате мира из-за травмы.

«Сент-Луис» вылетел из плей-офф НХЛ, проиграв «Нэшвилл Предаторз» во втором раунде в шести матчах. Тарасенко в 11 матчах набрал 6 (3+3) результативных баллов.

Сент-Луис Блюз
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