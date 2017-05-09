Генменеджер «Дэвилз» подтвердил, что Ковальчук хочет вернуться в НХЛ
Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро сообщил, что хоккейный агент Джей Гроссман, представляющий интересы нападающего СКА Ильи Ковальчука подтвердил, что форвард хочет вернуться в НХЛ в следующем сезоне.
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Об этом сообщает инсайдер ESPN Пьер ЛеБрюн.
Ковальчук в 2013 году принял решение завершить карьеру в НХЛ и вернуться в Россию. Он выступал за СКА на протяжении трёх лет, дважды завоевав с командой Кубок Гагарина. С «Нью-Джерси» Ковальчук доходил до финала Кубка Стэнли в 2012 году. Его контракт с питерскими «армейцами» истёк 30 апреля.
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