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9 мая 2017, 17:12 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Грабовский: «Айлендерс» надеются на моё возвращение, но контакта особого нет

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» Михаил Грабовский рассказал о сроках своего возвращения после травмы.

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги Нью-Йорк Айлендерс Михаил <span class=error>Грабовский</span> рассказал о сроках своего возвращения после травмы. Увеличить
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По словам хоккеиста, его состояние в настоящее время улучшилось.

«Физическое состояние сейчас лучше, хотелось бы уже играть хоккейные матчи, но пока не получается. Контракт с клубом действует ещё год, я прилагаю все усилия, чтобы восстановиться, и руководство надеется на моё возвращение, но контакта особого нет. Как есть, так есть», — сказал Грабовский в эфире «Беларусь 5».

Нью-Йорк Айлендерс
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