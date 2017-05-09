Грабовский: «Айлендерс» надеются на моё возвращение, но контакта особого нет

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По словам хоккеиста, его состояние в настоящее время улучшилось.

«Физическое состояние сейчас лучше, хотелось бы уже играть хоккейные матчи, но пока не получается. Контракт с клубом действует ещё год, я прилагаю все усилия, чтобы восстановиться, и руководство надеется на моё возвращение, но контакта особого нет. Как есть, так есть», — сказал Грабовский в эфире «Беларусь 5».