Фазель: Шайба на клюшке профсоюза НХЛ по участию лиги на Олимпиаде-2018

Ранее НХЛ объявила, что лига не будет участвовать на Играх в Пхёнчхане.

«Никогда не поздно поменять решение. Мы общаемся с профсоюзом игроков, МОК. Для нашего спорта нет ничего важнее, чем Олимпиада. У нас нет лучше платформы для популяризации хоккея, три миллиарда людей смотрят это событие. Это уникальная возможность для нашего спорта показать себя миру, уникальная возможность НХЛ быть здесь. Если они хотят быть глобальными, продвигать бренд, то это отличный способ. Если комиссар НХЛ Гэри Беттмэн решит не ехать, то никто не будет счастлив.