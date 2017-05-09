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9 мая 2017, 15:38 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Фазель: Шайба на клюшке профсоюза НХЛ по участию лиги на Олимпиаде-2018

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал переговоры по возможному участию игроков НХЛ на Олимпиаде-2018.

Ранее НХЛ объявила, что лига не будет участвовать на Играх в Пхёнчхане.

«Никогда не поздно поменять решение. Мы общаемся с профсоюзом игроков, МОК. Для нашего спорта нет ничего важнее, чем Олимпиада. У нас нет лучше платформы для популяризации хоккея, три миллиарда людей смотрят это событие. Это уникальная возможность для нашего спорта показать себя миру, уникальная возможность НХЛ быть здесь. Если они хотят быть глобальными, продвигать бренд, то это отличный способ. Если комиссар НХЛ Гэри Беттмэн решит не ехать, то никто не будет счастлив.

У меня отличные отношения с Гэри, но что я могу ему сказать? Мне нечего ему дать, я могу спросить его: «Как дела? У вас отличный плей-офф. Может быть, я прилечу в Нью-Йорк, и мы поедим стейк?» Сейчас шайба на крюке профсоюза. Если дело в деньгах, то почему бы им это просто не сказать? — сказал Фазель на пресс-конференции в Париже во время чемпионата мира.
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