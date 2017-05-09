Североамериканская пресса: «Вашингтон» взглянул в глаза смерти и понял, что ему нечего бояться

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YAHOO SPORTS

«Вашингтон» перестал волноваться о поражении

4-й матч серии против «Питтсбурга» был идеальной возможностью для того, чтобы перевернуть ход противостояния. «Кэпиталз» выиграли третью встречу после двух домашних поражений. «Пингвины» лишились капитана Сидни Кросби и нападающего Конора Шири.

Но вместо того, чтобы воспользоваться таким шансом, «Столичные» уступили 2:3 и оставили «Питтсбург» в одном шаге от итогового успеха. Ведь за всю вековую историю НХЛ команда отыгрывалась со счета 1−3 в серии всего 28 раз.

«Вашингтон» уже приучил к тому, что находит новые и самые изощренные способы слить плей-офф. На кладбище поражений в плей-офф появилась новая надгробная плита: «Не могут побить “Питтсбург” даже без Кросби». Она добавилась к «Ник Бонино в овертайме» и «Ярослав Галак».

Так что же сделала команда после четвертого матча и двух периодов пятой встречи?

Она перестала волноваться о поражении.

Все говорили, что с ними уже покончено. 5-й матч серии должен был стать похоронами надежд столичной команды на Кубок Стэнли. Тем более Кросби возвращался в состав. «Вашингтон» взглянул в глаза смерти и понял, что ему уже нечего бояться.

И 6-й матч серии стал ярким тому доказательством. Ушла тревога. Ушла скованность в действиях. Ушло ощущение «ну вот и все по новой». И тише атаки «Пингвинов» в этот вечер были только трибуны домашней арены «Питтсбурга».

«Вашингтон» перевел серию, которая должна была закончиться в пятом матче, в решающий седьмой поединок. Но им пришлось упасть на дно, чтобы взлететь вверх.

TSN

«Кэпиталз» нанесли ответный удар

Но сейчас их это не волнует. На дворе уже не 1992 год. И не 1996, 2009 или 2016.

«Кэпиталз» провели большую часть нынешнего сезона, доказывая, что в этот раз все будет иначе. Над ними не довлеет груз прежних неудач. И даже оказавшись прижатыми к стенке соперником, который долгие годы становился камнем преткновения для «Столичных», команда не сдалась. И в этот раз она нанесла ответный удар. Со всей силы.

Теперь командам предстоит седьмой матч. Четвертая подобная встреча в истории коллективов. Предыдущие три выигрывали «Пингвины». Но не стоит думать, что сейчас это волнует «Вашингтон».

SPORTSNET

«Для “Питтсбурга” все могло быть еще хуже».

Игра получилась, можно сказать, в одни ворота. «Вашингтон» не оставил «Питтсбургу» шансов в шестом матче на домашней арене соперника. Разочарование для местных фанатов? Конечно. «Питтсбург» вел в серии со счетом 3−1 и вел в счете перед началом третьего периода 5-го матча серии. Но с того момента на льду доминирует «Вашингтон».

Конечно, происходящее на льду не может удовлетворять никого хоть частично причастного к «Пингвинз». Но все могло быть еще хуже. Уж поверьте.

Я говорю, конечно, о лидере команды, номинанте на «Харт Трофи» и так далее… Сидни Кросби.

Неприятности начали еще в первом периоде, когда Кросби неудачно столкнулся с Мэттом Нисканеном. Если вы внимательно следите за серией, то прекрасно знаете, чем закончилась их прошлая встреча в третьем матче.

Так что, когда Кросби вновь встретился с клюшкой Нисканена, то казался ошарашенным. Он с трудом поднялся со льда. На арене и даже на скамейке повило тягостное ожидание того, проследует ли капитан в раздевалку. Но он остался в игре.

Но это не было концом мучений для Сидни. Через несколько минут в борьбе за шайбу Кросби потерял равновесие и крайне неудачно врезался в борт. В этот раз он поднимался на ноги еще медленнее.

Кросби смог продолжить встречу, но было очевидно, насколько он вышел из себя. Он толкался с Джейсоном Биглом. Стукнул Дмитрия Орлова. В общем, занимался на льду совсем не тем, чем мы привыкли видеть.

Кросби чувствовал себя хорошо, чтобы продолжать игру. Во всяком случае, сносно. Но он явно не был способен играть на том уровне, который демонстрировал ранее по ходу регулярного чемпионата и плей-офф.

THE PITTSBURG POST-GAZETTE

«Сейчас сложно отдать предпочтение «Пингвинам».

Я долго размышлял над тем, какой момент лучшего всего олицетворяет провальную игру «Питтсбурга» в шестом матче серии. Был ли момент, когда Кросби ударил Орлова, за что должен был получить штраф? Или тишина на трибунах домашней арены «Пингвинов»? Или свист болельщиков, когда «Пингвинз» растратили три большинства, просто гоняя шайбу по периметру? Или появляющиеся на арене пустые места после третьего гола Никласа Бэкстрема?

Но все же я остановлюсь на разочарованном Кросби.

«Все недовольны сегодняшним матчем. Невозможно добиться положительного результата, играя таким образом», — заявил капитан.

Это был жуткий вечер для самого Кросби и для всей команды в целом. Без сомнения, худшая игра плей-офф в исполнении команды за всю историю работы Майка Салливана.

Конечно, невозможно предугадать исход седьмого матча. «Питтсбург» уже дважды обыгрывал «Вашингтон» на льду соперника. Да и долгая история неудач «Столичных» в плей-офф говорит в пользу «Питтсбурга».

Но, признайтесь честно, сейчас сложно отдать предпочтение «Пингвинам»?

У «Питтсбурга» действительно есть одна вещь, которой не может быть у «Вашингтона» — чемпионское сердце. Но будет ли этого достаточно в решающем матче? Мне так не кажется.