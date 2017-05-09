Виньо: В шестом матче серии у «Рейнджерс» будет возможность реабилитироваться
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо поделился ожиданиями от шестого матча серии
плей-офф НХЛ с «Оттава Сенаторз».
«На самом деле многие игроки «Рейнджерс» выглядели очень средне в пятом матче серии. Хорошо, когда у вас есть опыт, но если вы играете плохо, опыт не имеет значения. Игроки, о которых я говорю, блестяще провели два домашних матча, но по
Сейчас не самое подходящее время, чтобы показывать игру среднего уровня. В шестом матче у парней будет возможность реабилитироваться, — сказал Виньо.
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