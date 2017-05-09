Нисканен: Овечкин смог справиться с эго
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен рассказал о переводе капитана Александра Овечкина в третью тройку команды и поделился эмоциями от того, что столичной команды удалось сравнять счёт в серии с «Питтсбург Пингвинз» с 1−3.
«Мы сделали глубокий вдох, перегруппировались и договорились дать бой «Питтсбургу» в пятом матче серии. И мы были вознаграждены в третьем периоде той встречи. Мы просто продолжаем играть, и вот нам удалось сравнять счёт в серии. Теперь у нас есть шанс выбить «Питтбсург» в седьмом матче.
Мне понравилось, как Овечкин воспринял перевод в третью тройку, он не принял это на свой счет. В
В пятом матче он вышел на лёд, много хитовал, был словно бык в китайском магазине, за что был вознаграждён голом. Он хочет побеждать, помогать команде. Это не так просто для такого игрока, который все время был топфорвардом в лиге. Но Овечкин смог справиться с эго, — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
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