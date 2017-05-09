Малкин: Шансы на выход в полуфинал плей-офф НХЛ у «Питтсбурга» и «Вашингтона» равные
МОСКВА, 9 мая —
Р-Спорт. Шансы на выход в полуфинал плей-офф НХЛ у «Питтсбурга» и «Вашингтона» перед решающим, седьмым, матчем серии равные, фаворита в противостоянии нет, считает российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин.
В понедельник в Питтсбурге состоялась шестая игра четвертьфинальной серии Кубка Стэнли, в которой сильнее оказался «Вашингтон» (5:2). Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Судьба путевки в полуфинал решится в среду в Вашингтоне в седьмом матче противостояния.
«Сегодня нам не везло: игра не шла ни в равных составах, ни в большинстве. У нас все еще есть шанс выйти в следующий раунд, осталась одна игра, мы находимся в равных условиях. Нам нужно поддерживать друг друга и быть готовыми к седьмому матчу. В таких матчах шансы всегда 50 на 50 и нет фаворита», — сказал Малкин, чьи слова приводит официальный сайт «Питтсбурга».
«У нас хорошая команда, отличный вратарь, и если мы сыграем в свою силу и выложимся на 100%, то можем победить», — отметил россиянин.
После матча с «Вашингтоном» в понедельник, в котором Малкин забросил вторую шайбу своей команды, 30-летний форвард единолично возглавил список лучших российских снайперов
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