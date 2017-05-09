Рекордсмен Малкин и победитель Овечкин
«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина одержал уверенную победу над «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в шестом матче и сравнял счет в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли, обеспечив седьмую решающую игру принципиального противостояния. Несмотря на поражение своей команды, Малкин, забросив шайбу в третьем периоде, сравнялся в списке самых результативных игроков «Питтсбурга» в Кубке Стэнли с чехом Яромиром Ягром.
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За океаном продолжается
Еще в 2004 году оба российских хоккеиста были задрафтованы в НХЛ. Тогда Овечкин был выбран под первым номером, а Малкин — под вторым.
Годы спустя их дуэль продолжается, и четвертьфинальная серия между их командами закономерно завершится в седьмом решающем матче.
Шестая встреча состоялась в Питтсбурге, и команда Малкина имела преимущество своей площадки при счете в серии 3−2 в свою пользу. «Вашингтон» оказался в непростой ситуации намного раньше, когда проиграл четвертую игру и оказался на грани вылета, но смог одержать две подряд победы.
Столичной команде предстояло второй матч подряд играть без права на ошибку, и они сделали это в блестящем стиле, переиграв соперника со счетом 5:2.
«Кэпиталз» доминировали на площадке с первых же минут встречи и устроили настоящий штурм ворот
Однако Малкин и компания держались и в первом периоде больше шайб не пропустили.
Второй отрезок матча прошел примерно в том же ключе, что и первый, а «Вашингтон» удвоил свое преимущество. На 27-й минуте встречи Андре Бураковски провел своевременный силовой прием на Роне Хэйнси в зоне хозяев, забрал шайбу, сблизился с Флери и точно рядом со штангой послал шайбу в ворота.
В третьем периоде «Питтсбургу» ничего не оставалось делать, как бросаться отыгрываться, и этим воспользовались «Кэпиталз», которые полностью разобрали защиту соперника.
Уже на 16-й секунде заключительного периода Никлас Бэкстрем поразил ворота Флери, а защитник Дмитрий Орлов записал на свой счет результативную передачу.
На 12-й минуте Джон Карлсон сделал счет 4:0, а Кузнецов отличился вторым голевым пасом в матче. Минуту спустя Бураковски довел счет до неприличного, причем второй его гол оказался подобен первому. 22-летний швед австрийского происхождения вновь отобрал шайбу у соперника — на этот раз в средней зоне — и после сольного прохода уложил шайбу точно в ближнюю девятку.
Все что удалось «пингвинам» в оставшиеся семь с половиной минут — это забросить две шайбы престижа, одна из которых стала очень важной в карьере одного из лидеров «Питтсбурга». Сначала на 17-й минуте периода Джейк Гюнцель воспользовался точной передачей Кросби, а минуту спустя Малкин переиграл Бэйдена Холтби на пятачке и забросил свою 53-ю шайбу в Кубке Стэнли.
Российский нападающий набрал 147-е очко и догнал по этому показателю самого Яромира Ягра.
Теперь Малкин с легендарным чехом располагаются на третьем месте в списке самых результативных игроков «Питтсбурга» в
Овечкин в этот раз очков не набрал, но поспособствовал двум голам своей команды, правда, завершил встречу с показателем полезности «-1».
После игры хоккеисты «Вашингтона» не скрывали своей радости. Первая звезда матча Бураковски прокомментировал три гола, которые он забросил в последних двух встречах.
«Я думаю, все приходит с уверенностью. В течение всего
Один из героев «Вашингтона» Бекстрем продемонстрировал боевой настрой на следующий матч.
«Наша цель — победа в серии. Мы знали, что должны были показать свой лучший хоккей, чтобы довести противостояние до седьмой игры.
Теперь может произойти все что угодно, а мы добились того, чего хотели, — сказал швед.
Игроки «Питтсбург» не пали духом после домашнего поражения, и пропустивший пять шайб Флери был спокоен и рассудителен.
«Все в порядке, мы все еще в игре. Нам просто нужна еще одна победа. Хорошо, что до этого мы заработали преимущество в серии и сможем сыграть в седьмом матче», — пофилософствовал вратарь.
Малкин же не стал игнорировать результат команды, но также с оптимизмом смотрит на решающую игру.
«Это был очень сложный матч. У нас просто ничего не получалось.
Нужно быстрее забыть эту игру. Шанс пройти «Вашингтон» у нас еще есть. В седьмом матче не будет фаворита. Здесь все поровну — 50 на 50. Если будем играть так, как можем, то выиграем серию. Я верю в команду и своих партнеров, — приводит слова Малкина
Овечкин и Малкин в третий раз сошлись в очном противостоянии в Кубке Стэнли, и оба раза верх одерживали «пингвины». Любопытно, что именно после побед над «Вашингтоном» в полуфинале конференции в 2009 и 2016 годах «Питтсбург» завоевывал впоследствии главный трофей. Восемь лет назад Малкин и компания победили принципиального соперника в семи матчах, а в прошлом году им хватило шести игр.
Статистика говорит в пользу «пингвинов». «Питтсбург» пять раз играл седьмой матч серии
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