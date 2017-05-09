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9 мая 2017, 7:51 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Вашингтон» и «Питтсбург» определят полуфиналиста плей-офф НХЛ в седьмом матче

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. «Питтсбург» на своем льду со счетом 2:5 проиграл «Вашингтону» в шестом матче серии ¼ финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

<em>МОСКВА 9 мая. /ТАСС/. </em>Питтсбург на своем льду со счетом 2:5 проиграл Вашингтону в шестом матче серии ¼ финала <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (13-я минута), Андре Бураковски (27, 53), Никлас Бэкстрем (41) и Джон Карлсон (52). У проигравших отличились Джейк Гюнцель (57), который с девятью шайбами вышел в лидеры снайперской гонки в плей-офф, и российский форвард Евгений Малкин (58), который с 18 очками (5 шайб + 13 передач) остается лидером бобмардирской гонки.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счет две результативные передачи, защитник Дмитрий Орлов — одну. Капитан столичной команды Александр Овечкин остался без набранных очков.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Кузнецова 10 (5+5) очков, Овечкина — 8 (5+3), Орлова — 3 (0+3).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Решающая игра противостояния пройдет 10 мая в Вашингтоне.

9.05.2017 02:30 Плей-офф: 1/4 финала PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 2:5 Вашингтон Кэпиталз
(0:1, 0:1, 2:3)
Главные тренеры
Майк Салливан Барри Тротц
Вратари
Марк-Андре Флери Брэден Холтби
1-й период
04:07 Джейк Гюнтцель
11:56 Сидни Кросби
Ти. Джей. Оши (Е. Кузнецов, Н. Бэкстрем) 12:41
Евгений Кузнецов 17:17
2-й период
Андре Бураковски 26:36
Андре Бураковски 31:03
3-й период
Никлас II Бэкстрем (Ти.Дж. Оши, Дм. Орлов) 40:16
Ларс Эллер 41:34
44:31 Брайан Раст
49:32 Мэтт Каллен
Джон Карлсон (М. Нисканен, Е. Кузнецов) 51:17
Андре Бураковски 52:29
56:21 Патрик Хернквист
Карл Алзнер 56:21
56:38 Джейк Гюнтцель (С. Кросби)
57:30 Евгений Малкин (К. Шири, Б. Дюмулин)
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
А. Бураковски (Вашингтон Кэпиталз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
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Новости НХЛ

Евгений Малкин стал лучшим российским снайпером в истории Кубка Стэнли

Евгений Малкин стал лучшим российским снайпером в истории Кубка Стэнли

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтона» и единолично занял первое место среди российских игроков по количеству заброшенных шайб в розыгрышах Кубка Стэнли.
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