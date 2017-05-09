«Вашингтон» и «Питтсбург» определят полуфиналиста плей-офф НХЛ в седьмом матче

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В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (13-я минута), Андре Бураковски (27, 53), Никлас Бэкстрем (41) и Джон Карлсон (52). У проигравших отличились Джейк Гюнцель (57), который с девятью шайбами вышел в лидеры снайперской гонки в плей-офф, и российский форвард Евгений Малкин (58), который с 18 очками (5 шайб + 13 передач) остается лидером бобмардирской гонки.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счет две результативные передачи, защитник Дмитрий Орлов — одну. Капитан столичной команды Александр Овечкин остался без набранных очков.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Кузнецова 10 (5+5) очков, Овечкина — 8 (5+3), Орлова — 3 (0+3).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Решающая игра противостояния пройдет 10 мая в Вашингтоне.