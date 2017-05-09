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9 мая 2017, 7:48 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Евгений Малкин стал лучшим российским снайпером в истории Кубка Стэнли

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтона» и единолично занял первое место среди российских игроков по количеству заброшенных шайб в розыгрышах Кубка Стэнли.

<em>МОСКВА 9 мая. /ТАСС/. </em>Нападающий Питтсбурга Евгений <span class=error>Малкин</span> забросил шайбу в шестом матче серии второго раунда <nobr>плей-офф</nobr> Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) против Вашингтона и единолично занял первое место среди российских игроков по количеству заброшенных шайб в розыгрышах Кубка <span class=error>Стэнли</span>. Увеличить
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Малкин отличился на 58-й минуте встречи, а его команда проиграла со счетом 2:5. На счету российского форварда теперь 53 шайбы в 135 матчах.

Малкин превысил достижение Сергея Федорова и единолично занял первое место в списке лучших российских снайперов в матчах Кубка Стэнли. Федоров провел в плей-офф НХЛ 183 игры в составе «Детройта» и «Вашингтона», забросив 52 шайбы.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Малкин лидирует в споре бомбардиров, набрав 18 очков (5+13) в 11 матчах. Всего на счету Малкина теперь 147 очков (53 шайбы +94) по системе «гол+пас» в 135 матчах. На счету Федорова 176 (52+124) очков в 183 матчах.

Малкин в составе «Питтсбурга» дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016).

На третьем месте в списке лучших российских снайперов Кубка Стэнли идет Александр Овечкин, забросивший 46 шайб в 96 матчах в плей-офф за «Вашингтон».

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