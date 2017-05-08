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8 мая 2017, 15:24 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Дрегер: К Андронову есть интерес у нескольких команд НХЛ

Эксперт TSN Даррен Дрегер сообщил об интересе клубов Национальной хоккейной лиги к форварду ЦСКА и сборной России Сергею Андронову.

«К Сергею Андронову также есть интерес со стороны нескольких команд Национальной хоккейной лиги. Но пока он останется в России», — написал Дрегер в своём «твиттере».

В 2009 году Андронов был выбран «Сент-Луисом» в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги под общим 78-м номером. С 2012 по 2014 год он выступал в Американской хоккейной лиге за «Пеорию» и «Чикаго Вулвз».
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