Дрегер: К Андронову есть интерес у нескольких команд НХЛ

«К Сергею Андронову также есть интерес со стороны нескольких команд Национальной хоккейной лиги. Но пока он останется в России», — написал Дрегер в своём «твиттере».

В 2009 году Андронов был выбран «Сент-Луисом» в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги под общим 78-м номером. С 2012 по 2014 год он выступал в Американской хоккейной лиге за «Пеорию» и «Чикаго Вулвз».