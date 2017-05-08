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8 мая 2017, 12:47 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

TSN: На днях Миронов официально станет игроком «Колорадо»

Российский защитник Андрей Миронов подпишет контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» в ближайшие дни.

Российский защитник Андрей Миронов подпишет контракт с клубом Национальной хоккейной лиги Колорадо Эвеланш в ближайшие дни. Увеличить
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Об этом информирует TSN. Отмечается также, что хоккеист покинул клуб КХЛ московское «Динамо», однако НХЛ нужно письменное подтверждение.

В настоящее время 22-летний хоккеист в составе сборной России выступает на чемпионате мира-2017. В минувшем сезоне КХЛ он провёл 18 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (1+3) очка, также он записал на свой счёт три голевые передачи в 9 матчах розыгрыша Кубка Гагарина.

Колорадо Эвеланш
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