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8 мая 2017, 8:53 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Эдмонтон» разгромил «Анахайм» и перевел серию плей-офф НХЛ в решающий матч

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. «Эдмонтон» на своей площадке со счетом 7:1 разгромил «Анахайм» в шестом матче серии ¼ финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль (3-я, 8-я и 36-я минуты), Зак Кассиан (9), Марк Летестю (12, 19) и российский форвард Антон Слепышев (21), для которого этот гол стал третьим в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. У проигравших отличился Рикард Ракель (29).

«Эдмонтон» впервые с 9 апреля 1987 года забросил пять шайб в первом периоде. Драйзайтль стал первым игроком клуба с 18 апреля 2000 года, который оформил хет-трик в матче плей-офф. Немецкий форвард записал на свой счет также две результативные передачи и впервые в карьере набрал пять очков в одной игре.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Решающая игра противостояния пройдет 10 мая на площадке «Анахайма».

8.05.2017 02:00 Плей-офф: 1/4 финала Rogers Place
Эдмонтон Ойлерз 7:1 Анахайм Дакс
(5:0, 2:1, 0:0)
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Рэнди Карлайл
Вратари
Кэм Тэлбот Джонатан Бернье (Дж. Гибсон)
1-й период
02:45 Леон Драйзайтль (А. Ларссон)
03:29 Мэттью Беннинг
07:22 Леон Драйзайтль (М. Лучич, Д. Нерс)
08:25 Зак Кассиан (М. Летестю, Г. Райнхарт)
11:39 Марк Летестю (К. Расселл, Д. Деарне)
15:54 Дрейк Каджула
Эндрю Кольяно 15:54
Райан Кеслер 16:21
Брэндон Монтур 18:20
18:49 Марк Летестю (Л. Драйзайтль, М. Беннинг)
2-й период
20:45 Антон Слепышев (П. Марун, Л. Драйзайтль)
Рикард Ракелль (К. Перри, К. Фаулер) 28:56
Райан Кеслер 34:34
35:27 Леон Драйзайтль (М. Лучич, М. Летестю)
Джош Мэнсон 36:01
36:55 Патрик Марун
Нэйт Томпсон 36:55
38:51 Зак Кассиан
3-й период
Кори Перри 42:06
Ши Теодор 51:22
Корбиниан Хольцер 51:22
Хампус Линдхольм 51:42
56:50 Милан Лучич
56:50 Милан Лучич
56:50 Патрик Марун
Райан Кеслер 56:50
Джош Мэнсон 56:50
Статистика
33 Штрафное время 51
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Л. Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), М. Летестю (Эдмонтон Ойлерз), К. Тэлбот (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Эдмонтон Ойлерз
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Анахайм Дакс
Новости Матчи Состав Статистика
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