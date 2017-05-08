«Эдмонтон» разгромил «Анахайм» и перевел серию плей-офф НХЛ в решающий матч

В составе победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль (3-я, 8-я и 36-я минуты), Зак Кассиан (9), Марк Летестю (12, 19) и российский форвард Антон Слепышев (21), для которого этот гол стал третьим в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. У проигравших отличился Рикард Ракель (29).

«Эдмонтон» впервые с 9 апреля 1987 года забросил пять шайб в первом периоде. Драйзайтль стал первым игроком клуба с 18 апреля 2000 года, который оформил хет-трик в матче плей-офф. Немецкий форвард записал на свой счет также две результативные передачи и впервые в карьере набрал пять очков в одной игре.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Решающая игра противостояния пройдет 10 мая на площадке «Анахайма».