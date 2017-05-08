«Эдмонтон» разгромил «Анахайм» и перевел серию плей-офф НХЛ в решающий матч
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. «Эдмонтон» на своей площадке со счетом 7:1 разгромил «Анахайм» в шестом матче серии ¼ финала
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль (3-я, 8-я и 36-я минуты), Зак Кассиан (9), Марк Летестю (12, 19) и российский форвард Антон Слепышев (21), для которого этот гол стал третьим в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. У проигравших отличился Рикард Ракель (29).
«Эдмонтон» впервые с 9 апреля 1987 года забросил пять шайб в первом периоде. Драйзайтль стал первым игроком клуба с 18 апреля 2000 года, который оформил
Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. Решающая игра противостояния пройдет 10 мая на площадке «Анахайма».
|8.05.2017 02:00
|Плей-офф: 1/4 финала
|Rogers Place
|Эдмонтон Ойлерз
|7:1
|Анахайм Дакс
|(5:0, 2:1, 0:0)
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Рэнди Карлайл
Вратари
|Кэм Тэлбот
|Джонатан Бернье (Дж. Гибсон)
|1-й период
|02:45
|Леон Драйзайтль (А. Ларссон)
|03:29
|Мэттью Беннинг
|07:22
|Леон Драйзайтль (М. Лучич, Д. Нерс)
|08:25
|Зак Кассиан (М. Летестю, Г. Райнхарт)
|11:39
|Марк Летестю (К. Расселл, Д. Деарне)
|15:54
|Дрейк Каджула
|Эндрю Кольяно
|15:54
|Райан Кеслер
|16:21
|Брэндон Монтур
|18:20
|18:49
|Марк Летестю (Л. Драйзайтль, М. Беннинг)
|2-й период
|20:45
|Антон Слепышев (П. Марун, Л. Драйзайтль)
|Рикард Ракелль (К. Перри, К. Фаулер)
|28:56
|Райан Кеслер
|34:34
|35:27
|Леон Драйзайтль (М. Лучич, М. Летестю)
|Джош Мэнсон
|36:01
|36:55
|Патрик Марун
|Нэйт Томпсон
|36:55
|38:51
|Зак Кассиан
|3-й период
|Кори Перри
|42:06
|Ши Теодор
|51:22
|Корбиниан Хольцер
|51:22
|Хампус Линдхольм
|51:42
|56:50
|Милан Лучич
|56:50
|Милан Лучич
|56:50
|Патрик Марун
|Райан Кеслер
|56:50
|Джош Мэнсон
|56:50
Статистика
|33
|Штрафное время
|51
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Л. Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), М. Летестю (Эдмонтон Ойлерз), К. Тэлбот (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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