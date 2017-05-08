«Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Роман Йоси (21-я минута), Райан Джохансен (44) и Калле Ернкрок (60). У «Сент- Луиса» с передачи российского форварда Владимира Тарасенко отличился Пол Штястны (3).

Другой российский нападающий Иван Барбашев участия в матче не принимал.

«Нэшвилл» выиграл серию со счетом 4−2. Таким образом, после вылета «Сент-Луиса» Тарасенко может получить приглашение сыграть за сборную России на проходящем в эти дни чемпионате мира. В заявке российской команды на турнир осталось три свободных места для полевых игроков.

В следующем раунде «Нэшвилл» встретится с победителем противостояния между «Эдмонтоном» и «Анахаймом». Команды проведут свою встречу позже, пока в серии ведет «Анахайм» со счетом 3−2.