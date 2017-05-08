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8 мая 2017, 1:10 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. «Нэшвилл» на своей площадке обыграл «Сент-Луис» со счетом 3:1 в шестом матче серии ¼ финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в следующую стадию турнира.

Российский форвард Сент-Луиса Владимир Тарасенко отметился результативной передачей после вылета клуба из розыгрыша Кубка Стэнли он может получить приглашение в сборную РФ для участия в ЧМ. Увеличить
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В составе победителей шайбы забросили Роман Йоси (21-я минута), Райан Джохансен (44) и Калле Ернкрок (60). У «Сент- Луиса» с передачи российского форварда Владимира Тарасенко отличился Пол Штястны (3).

Другой российский нападающий Иван Барбашев участия в матче не принимал.

«Нэшвилл» выиграл серию со счетом 4−2. Таким образом, после вылета «Сент-Луиса» Тарасенко может получить приглашение сыграть за сборную России на проходящем в эти дни чемпионате мира. В заявке российской команды на турнир осталось три свободных места для полевых игроков.

В следующем раунде «Нэшвилл» встретится с победителем противостояния между «Эдмонтоном» и «Анахаймом». Команды проведут свою встречу позже, пока в серии ведет «Анахайм» со счетом 3−2.

7.05.2017 22:00 Плей-офф: 1/4 финала Bridgestone Arena
Нэшвилл Предаторз 3:1 Сент-Луис Блюз
(0:1, 1:0, 2:0)
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Майк Йео
Вратари
Пекка Ринне Джейк Аллен 57:40 (Дж. Аллен 59:00-59:09)
1-й период
Пол Штястны (В. Тарасенко, Дж. Шворц) 02:04
Дэвид Перрон 04:05
Джейден Шворц 06:35
2-й период
20:35 Роман Йоси (М. Экхольм, Р. Джохансен)
Дмитрий Яшкин 24:37
28:10 Маттиас Экхольм
Дэвид Перрон 35:53
3-й период
43:15 Райан Джохансен (В. Арвидссон, Ф. Форсберг)
59:00 п.в. Калле Ярнкрок (Р. Йоси, П. Ринне)
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Р. Джохансен (Нэшвилл Предаторз), В. Арвидссон (Нэшвилл Предаторз), П. Ринне (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нэшвилл Предаторз
Новости Матчи Состав Статистика
Сент-Луис Блюз
Новости Матчи Состав Статистика
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