Тренер: Свечников быстро растет, но попасть в основу «Детройта» будет непросто

Свечников в сезоне-2016/17 дебютировал в НХЛ, сыграв два матча в регулярном чемпионате. За клуб АХЛ «Гранд Рэпидс» форвард провел 74 игры в «регулярке» и набрал 51 очко (20 голов и 31 передача).

«Свечников стремительно развивается, он здорово проводит сезон в “Гранд Рэпидс” и уверенно выглядел в дебютных играх за “Детройт”. Не могу сказать, готов ли он на постоянной основе играть в НХЛ уже в следующем сезоне, пробиться в первую команду будет непросто, для этого придется серьезно поработать, но у него есть все шансы. Что касается идеи задрафтовать его младшего брата Андрея в 2018 году, то это, конечно, интересно, но в этих вопросах от меня мало что зависит», — сказал Блашилл.