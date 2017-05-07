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7 мая 2017, 20:24 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Смит: В этом году Шалунову не было смысла ехать в «Чикаго», он не готов к НХЛ

Директор по развитию игроков «Чикаго Блэкхоукс» Барри Смит поделился мнением о выступлении форварда ЦСКА Максима Шалунова и оценил его шансы заиграть в «Чикаго».

Шалунов был выбран «Блэкхоукс» на драфте НХЛ-2011 в четвёртом раунде под общим 109-м номером.

«Я наблюдал за выступлением Шалунова в этом сезоне. Он прибавляет с каждым годом, совершенствует свою игру. Ему нужно работать над катанием и скоростью. Максим может играть в НХЛ, но ему нужно прибавлять. Сейчас Шалунову не было смысла ехать в “Чикаго”, ведь он ещё не готов. Возможно, через два-три года он сможет заиграть в НХЛ. Если бы он в этом году поехал в “Чикаго”, то не играл бы там. Так что хорошо, что Максим остался в КХЛ», — сказал Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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