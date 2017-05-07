Смит: В этом году Шалунову не было смысла ехать в «Чикаго», он не готов к НХЛ

Шалунов был выбран «Блэкхоукс» на драфте НХЛ-2011 в четвёртом раунде под общим 109-м номером.



«Я наблюдал за выступлением Шалунова в этом сезоне. Он прибавляет с каждым годом, совершенствует свою игру. Ему нужно работать над катанием и скоростью. Максим может играть в НХЛ, но ему нужно прибавлять. Сейчас Шалунову не было смысла ехать в “Чикаго”, ведь он ещё не готов. Возможно, через два-три года он сможет заиграть в НХЛ. Если бы он в этом году поехал в “Чикаго”, то не играл бы там. Так что хорошо, что Максим остался в КХЛ», — сказал Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.