Смит: В этом году Шалунову не было смысла ехать в «Чикаго», он не готов к НХЛ
Директор по развитию игроков «Чикаго Блэкхоукс» Барри Смит поделился мнением о выступлении форварда ЦСКА Максима Шалунова и оценил его шансы заиграть в «Чикаго».
Шалунов был выбран «Блэкхоукс» на драфте НХЛ-2011 в четвёртом раунде под общим 109-м номером.
«Я наблюдал за выступлением Шалунова в этом сезоне. Он прибавляет с каждым годом, совершенствует свою игру. Ему нужно работать над катанием и скоростью. Максим может играть в НХЛ, но ему нужно прибавлять. Сейчас Шалунову не было смысла ехать в “Чикаго”, ведь он ещё не готов. Возможно, через
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