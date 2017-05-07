Фазель: Окончательное решение по участию игроков НХЛ в ОИ-2018 будет принято в июле

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НХЛ ранее объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир. Однако календарь на следующий сезон еще не сверстан.

«Проблема заключается в том, что НХЛ всегда приглашает большое количество гостей, — сказал Фазель. — В Ванкувере было от 600 до 800 человек, в Сочи — более 400. В Южной Корее будет нечто похожее, но Каннын (место, где пройдет хоккейный турнир — прим. ТАСС) не имеет дополнительных гостиничных номеров. Мы можем решить этот вопрос до конца июня, крайний срок — середина июля».

Ранее нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подтвердил свое участие в Олимпиаде независимо от решения лиги. «Если Овечкин хочет играть на Олимпиаде и зарегистрирован в Национальном олимпийском комитете, он имеет право быть в Пхенчхане. Есть несколько правовых препятствий, которые мы уточняем. Должны быть выполнены определенные параметры, например, вопросы антидопинга», — добавил Фазель.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.