Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Питтсбург»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в субботу в Вашингтоне, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0). В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Андре Бураковски (20-я минута), Никлас Бекстрем (43) и российские форварды Евгений Кузнецов (48) и Александр Овечкин (48), голы которых разделили 27 секунд. У «Питтсбурга» отличились Карл Хагелин (11) и Фил Кессел (25), которому ассистировал Евгений Малкин.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">No. Angle. ? <a href="https://twitter.com/Kuzya92">@kuzya92</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/RocktheRed?src=hash">#RocktheRed</a> <a href="https://t.co/dEhF7ZxQzQ">pic.twitter.com/dEhF7ZxQzQ</a></p>— Washington Capitals (@Capitals) <a href="https://twitter.com/Capitals/status/861030277258280960">7 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Gr8?src=hash">#Gr8</a> being <a href="https://twitter.com/hashtag/Gr8?src=hash">#Gr8</a> <a href="https://t.co/d0OyTf6dXo">pic.twitter.com/d0OyTf6dXo</a></p>— Washington Capitals (@Capitals) <a href="https://twitter.com/Capitals/status/861030624328658946">7 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Пингвинз». Шестой матч состоится 8 мая в Питтсбурге.