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7 мая 2017, 8:46 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Питтсбург»

МОСКВА, 7 мая — Р-Спорт. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Вашингтон Кэпиталз одержал победу над Питтсбург Пингвинз в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Вашингтоне, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0). В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Андре Бураковски (20-я минута), Никлас Бекстрем (43) и российские форварды Евгений Кузнецов (48) и Александр Овечкин (48), голы которых разделили 27 секунд. У «Питтсбурга» отличились Карл Хагелин (11) и Фил Кессел (25), которому ассистировал Евгений Малкин.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Пингвинз». Шестой матч состоится 8 мая в Питтсбурге.

7.05.2017 02:15 Плей-офф: 1/4 финала Verizon Center
Вашингтон Кэпиталз 4:2 Питтсбург Пингвинз
(1:1, 0:1, 3:0)
Главные тренеры
Барри Тротц Майк Салливан
Вратари
Брэден Холтби Марк-Андре Флери 57:23 (М-А. Флери 57:52-58:01, М-А. Флери 59:50)
1-й период
Евгений Малкин 03:01
06:13 Том Уилсон
Карл Хагелин (Н. Бонино, Р. Хэйнси) 10:24
Ян Коул 13:52
19:30 Андре Бураковски (К. Шаттенкирк, Л. Эллер)
2-й период
23:32 Нэйт Шмидт
Фил Кессел (Е. Малкин, С. Кросби) 24:20
Брайан Дюмулин 35:59
3-й период
42:49 Никлас II Бэкстрем (А. Бураковски)
47:20 Евгений Кузнецов (М. Юханссон, Дж. Карлсон)
47:47 Александр Овечкин (Н. Шмидт, Л. Эллер)
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), А. Бураковски (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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