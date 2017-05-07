Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Питтсбург»
МОСКВА, 7 мая —
Р-Спорт. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
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Встреча, прошедшая в субботу в Вашингтоне, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0). В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Андре Бураковски (20-я минута), Никлас Бекстрем (43) и российские форварды Евгений Кузнецов (48) и Александр Овечкин (48), голы которых разделили 27 секунд. У «Питтсбурга» отличились Карл Хагелин (11) и Фил Кессел (25), которому ассистировал Евгений Малкин.
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Пингвинз». Шестой матч состоится 8 мая в Питтсбурге.
|7.05.2017 02:15
|Плей-офф: 1/4 финала
|Verizon Center
|Вашингтон Кэпиталз
|4:2
|Питтсбург Пингвинз
|(1:1, 0:1, 3:0)
Главные тренеры
|Барри Тротц
|Майк Салливан
Вратари
|Брэден Холтби
|Марк-Андре Флери 57:23 (М-А. Флери 57:52-58:01, М-А. Флери 59:50)
|1-й период
|Евгений Малкин
|03:01
|06:13
|Том Уилсон
|Карл Хагелин (Н. Бонино, Р. Хэйнси)
|10:24
|Ян Коул
|13:52
|19:30
|Андре Бураковски (К. Шаттенкирк, Л. Эллер)
|2-й период
|23:32
|Нэйт Шмидт
|Фил Кессел (Е. Малкин, С. Кросби)
|24:20
|Брайан Дюмулин
|35:59
|3-й период
|42:49
|Никлас II Бэкстрем (А. Бураковски)
|47:20
|Евгений Кузнецов (М. Юханссон, Дж. Карлсон)
|47:47
|Александр Овечкин (Н. Шмидт, Л. Эллер)
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), А. Бураковски (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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