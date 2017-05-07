«Оттава» обыграла «Рейнджерс» и повела в серии ¼ финала

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Встреча, прошедшая в субботу в столице Канады, завершилась со счетом 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. Победную шайбу на 7-й минуте овертайма забросил Кайл Террис, а в основное время у «Оттавы» отличились Марк Стоун (7), Майк Хоффман (29), Том Пайэтт (29) и Дерик Брассар (59). У гостей шайбы забросили Йеспер Фаст (5), Ник Холден (6), Райан Макдона (38) и Джимми Визи (53).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Turris pots the OT winner in Game #5 and the <a href="https://twitter.com/hashtag/Sens?src=hash">#Sens</a> have a 3-2 series lead. <a href="https://twitter.com/hashtag/ALLIN?src=hash">#ALLIN</a> <a href="https://t.co/hOGBogx5p1">pic.twitter.com/hOGBogx5p1</a></p>— Ottawa Senators (@Senators) <a href="https://twitter.com/Senators/status/860987139407962113">6 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>