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7 мая 2017, 1:41 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Оттава» повела в серии ¼ финала плей-офф НХЛ с «Рейнджерс»

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. «Оттава» на своей площадке со счетом 5:4 в овертайме победила «Нью-Йорк Рейнджерс» в пятом матче серии ¼ финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Марк Стоун (7-я минута), Майк Хоффман (29), Том Пьятт (29), Деррик Брассар (59) и Кайл Туррис (67). У проигравших отличились Джеспер Фаст (5), Ник Холден (6), Райан Макдона (38) и Джимми Веси (53).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Оттавы».

Шестая игра серии пройдет 9 мая в Нью-Йорке.

6.05.2017 22:00 Плей-офф: 1/4 финала Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
Оттава Сенаторз 5:4 ОТ Нью-Йорк Рейнджерс
(1:2, 2:1, 1:1)
Главные тренеры
Ги Буше Ален Виньо
Вратари
Крэйг Андерсон 58:26 (К. Андерсон 58:34) Хенрик Лундквист
1-й период
Йеспер Фаст (К. Хэйс, Б. Смит) 04:07
Ник Холден (Дж. Веси) 05:13
06:03 Марк Стоун (К. Уайдмэн, З. Смит)
07:44 Эрик Карлссон
Дэн Джирарди 10:37
16:43 Жан-Габриэль Пажо
Ник Холден 18:20
2-й период
23:13 Крис Нил
23:13 Крис Нил
Тэннер Гласс 23:13
28:17 Майк I Хоффман (К. Макартур, Э. Карлссон)
28:50 Том Пайэтт (З. Смит)
Райан Макдона 29:45
Райан Макдона (М. Грабнер, Й. Фаст) 37:49
38:34 Кларк Макартур
3-й период
40:00 Жан-Габриэль Пажо
Райан Макдона 40:00
Джимми Веси (Б. Шей, Д. Степан) 52:48
58:34 Дерик Брассар (К. Макартур, Э. Карлссон)
Овертайм
66:28 Кайл Террис (А. Бэрроуз, Э. Карлссон)
Статистика
20 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Террис (Оттава Сенаторз), Д. Брассар (Оттава Сенаторз), Дж. Веси (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Оттава Сенаторз
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Новости НХЛ

«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» и сравняли счет в серии

«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» и сравняли счет в серии

«Нью-Йорк Рейнджерс» по возвращении на свой лед переиграл «Оттаву Сенаторз» и сравнял счет в серии: 2−2. Дубль на счету Оскара Линдберга, еще по шайбе провели Ник Холден и Крис Крайдер. «Сенаторы» в преддверии пятого матча из-за травмы лишились капитана Эрика Карлссона и больше запомнились 56 минутами штрафа, нежели острыми атакующими действиями.
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