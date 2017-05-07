«Оттава» повела в серии ¼ финала плей-офф НХЛ с «Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» по возвращении на свой лед переиграл «Оттаву Сенаторз» и сравнял счет в серии: 2−2. Дубль на счету Оскара Линдберга, еще по шайбе провели Ник Холден и Крис Крайдер. «Сенаторы» в преддверии пятого матча из-за травмы лишились капитана Эрика Карлссона и больше запомнились 56 минутами штрафа, нежели острыми атакующими действиями.