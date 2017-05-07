«Оттава» повела в серии ¼ финала плей-офф НХЛ с «Рейнджерс»
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. «Оттава» на своей площадке со счетом 5:4 в овертайме победила «Нью-Йорк Рейнджерс» в пятом матче серии ¼ финала
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Марк Стоун (7-я минута), Майк Хоффман (29), Том Пьятт (29), Деррик Брассар (59) и Кайл Туррис (67). У проигравших отличились Джеспер Фаст (5), Ник Холден (6), Райан Макдона (38) и Джимми Веси (53).
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Оттавы».
Шестая игра серии пройдет 9 мая в
|6.05.2017 22:00
|Плей-офф: 1/4 финала
|Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
|Оттава Сенаторз
|5:4 ОТ
|Нью-Йорк Рейнджерс
|(1:2, 2:1, 1:1)
Главные тренеры
|Ги Буше
|Ален Виньо
Вратари
|Крэйг Андерсон 58:26 (К. Андерсон 58:34)
|Хенрик Лундквист
|1-й период
|Йеспер Фаст (К. Хэйс, Б. Смит)
|04:07
|Ник Холден (Дж. Веси)
|05:13
|06:03
|Марк Стоун (К. Уайдмэн, З. Смит)
|07:44
|Эрик Карлссон
|Дэн Джирарди
|10:37
|16:43
|Жан-Габриэль Пажо
|Ник Холден
|18:20
|2-й период
|23:13
|Крис Нил
|23:13
|Крис Нил
|Тэннер Гласс
|23:13
|28:17
|Майк I Хоффман (К. Макартур, Э. Карлссон)
|28:50
|Том Пайэтт (З. Смит)
|Райан Макдона
|29:45
|Райан Макдона (М. Грабнер, Й. Фаст)
|37:49
|38:34
|Кларк Макартур
|3-й период
|40:00
|Жан-Габриэль Пажо
|Райан Макдона
|40:00
|Джимми Веси (Б. Шей, Д. Степан)
|52:48
|58:34
|Дерик Брассар (К. Макартур, Э. Карлссон)
|Овертайм
|66:28
|Кайл Террис (А. Бэрроуз, Э. Карлссон)
Статистика
|20
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|К. Террис (Оттава Сенаторз), Д. Брассар (Оттава Сенаторз), Дж. Веси (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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