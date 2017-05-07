Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29668322/
7 мая 2017, 1:39 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Источник: «Вегасу» придется предложить Шипачеву другой контракт?

«Вегас» вынужден предложить новый контракт Вадиму Шипачеву, утверждает журналист Эллиотт Фридман.

Вегас вынужден предложить новый контракт Вадиму Шипачеву утверждает журналист Эллиотт <span class=error>Фридман</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первоначальную версию соглашения был включен пункт о запрете на обмены, что противоречит регламенту лиги. Чтобы получить такую опцию, хоккеист должен отыграть в НХЛ хотя бы год, причем она возможна, только если это не первый его контракт в лиге.

Впрочем, ранее NBC сообщал, что в предложенном «Вегасом» 30-летнему Шипачеву соглашении нет пункта о запрете на обмен или на любые другие действия менеджмента. А генеральный менеджер клуба Джордж Макфи утверждал, что не собирается предоставлять эту опцию ни одному из игроков.

Напомним, по первоначальной версии контракта зарплата Шипачева должна была составить 4,5 миллиона долларов за сезон, а само соглашение было рассчитано на два года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

«Вегас» ведёт переговоры с Дадоновым, но игрок ещё не принял решения

«Вегас» ведёт переговоры с Дадоновым, но игрок ещё не принял решения

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи сообщил, что клуб ведёт переговоры с нападающим СКА и сборной России Евгением Дадоновым, однако пока не известно, где россиянин продолжит карьеру. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Дадонов может перейти в «Вегас» вслед за Вадимом Шипачёвым. Сам Дадонов заявил, что все переговоры ведёт его агент.
Еще 7 новостей  Все новости
06 мая

Мощь дня! Хусаинов ответил Луческу!

Приговоренный к смерти. Трагедия вратаря Мюллера

"Овечкину надо запретить играть в Кубке Стэнли из-за травмы Кросби"