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6 мая 2017, 11:20 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Чудо в НХЛ: проигрывать 0:3 и забить 3 гола за 3 минуты с пустыми воротами

«Анахайм» спас матч с 0:3 за четыре минуты до конца основного времени, а затем вырвал победу у «Эдмонтона» во втором овертайме.

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«Анахайм Дакс» одержал победу в пятом матче серии плей-офф второго раунда серии плей-офф с «Эдмонтон Ойлерз», матч завершился со счётом 4:3 ОТ. Общий счёт в серии стал 3−2 в пользу «уток». К 33-й минуте встречи «нефтяники» выигрывали в три шайбы благодаря усилиям Леона Драйзайтля, Коннора Макдэвида и Дрейка Кажулы. За четыре минуты до конца основного времени «Анахайм» снял вратаря и сумел отыграться, забитые голы записали на свой счёт Райан Гецлаф, Кэм Фаулер и Рикард Раккелль. Во втором овертайме Кори Перри принёс победу «Дакс».

Интересно, что до этого матча серии ни одна из команд не могла выиграть в домашних стенах. Но «утки» совершили чудо, забив три гола с пустыми воротами. Первый и третий гол хозяев разделили 3 минуты и одна секунда.

Даже Уэйн Гретцки не верил своим глазам.

Во втором овертайме «утки» дожали «нефтяников». Победный гол записал на свой счёт Кори Перри, который до этого дня был одним из худших игроков «Анахайма» в плей-офф. В активе лидера «уток» была всего одна заброшенная шайба в восьми играх. Но кто теперь вспомнит об этом?

«Анахайм» повёл в серии 3−2, а ведь он проиграл два стартовых матча на своей площадке.
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