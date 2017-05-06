Чудо в НХЛ: проигрывать 0:3 и забить 3 гола за 3 минуты с пустыми воротами
«Анахайм» спас матч с 0:3 за четыре минуты до конца основного времени, а затем вырвал победу у «Эдмонтона» во втором овертайме.
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«Анахайм Дакс» одержал победу в пятом матче серии
Интересно, что до этого матча серии ни одна из команд не могла выиграть в домашних стенах. Но «утки» совершили чудо, забив три гола с пустыми воротами. Первый и третий гол хозяев разделили 3 минуты и одна секунда.
Даже Уэйн Гретцки не верил своим глазам.
Во втором овертайме «утки» дожали «нефтяников». Победный гол записал на свой счёт Кори Перри, который до этого дня был одним из худших игроков «Анахайма» в
«Анахайм» повёл в серии 3−2, а ведь он проиграл два стартовых матча на своей площадке.
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