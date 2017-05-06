Чудо в НХЛ: проигрывать 0:3 и забить 3 гола за 3 минуты с пустыми воротами

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Анахайм Дакс» одержал победу в пятом матче серии плей-офф второго раунда серии плей-офф с «Эдмонтон Ойлерз», матч завершился со счётом 4:3 ОТ. Общий счёт в серии стал 3−2 в пользу «уток». К 33-й минуте встречи «нефтяники» выигрывали в три шайбы благодаря усилиям Леона Драйзайтля, Коннора Макдэвида и Дрейка Кажулы. За четыре минуты до конца основного времени «Анахайм» снял вратаря и сумел отыграться, забитые голы записали на свой счёт Райан Гецлаф, Кэм Фаулер и Рикард Раккелль. Во втором овертайме Кори Перри принёс победу «Дакс».

Интересно, что до этого матча серии ни одна из команд не могла выиграть в домашних стенах. Но «утки» совершили чудо, забив три гола с пустыми воротами. Первый и третий гол хозяев разделили 3 минуты и одна секунда.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The Captain kicks off the comeback! <a href="https://twitter.com/hashtag/LetsGoDucks?src=hash">#LetsGoDucks</a> <a href="https://t.co/AXcxJBlMoH">pic.twitter.com/AXcxJBlMoH</a></p>— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) <a href="https://twitter.com/AnaheimDucks/status/860729002809466881">6 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Cam Fowler cut the deficit to one! <a href="https://twitter.com/hashtag/LetsGoDucks?src=hash">#LetsGoDucks</a> <a href="https://t.co/GTNIkKrRrl">pic.twitter.com/GTNIkKrRrl</a></p>— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) <a href="https://twitter.com/AnaheimDucks/status/860729925023580161">6 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">3:16 left, it was 3-0.<br>15 seconds left, tie game.<br><br>What. A. Finish. <a href="https://twitter.com/hashtag/StanleyCup?src=hash">#StanleyCup</a> <a href="https://t.co/QzsYu3w91i">pic.twitter.com/QzsYu3w91i</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/860731079359176704">6 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Даже Уэйн Гретцки не верил своим глазам.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Everyone who goes by EST, realizing what time it is. <a href="https://twitter.com/hashtag/StanleyCup?src=hash">#StanleyCup</a> <a href="https://t.co/Efb1NgHuEU">pic.twitter.com/Efb1NgHuEU</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/860741857323700224">6 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Во втором овертайме «утки» дожали «нефтяников». Победный гол записал на свой счёт Кори Перри, который до этого дня был одним из худших игроков «Анахайма» в плей-офф. В активе лидера «уток» была всего одна заброшенная шайба в восьми играх. Но кто теперь вспомнит об этом?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Thrilling end to an amazing game.<br><br>The <a href="https://twitter.com/AnaheimDucks">@AnaheimDucks</a> take a 3-2 lead in the series. <a href="https://twitter.com/hashtag/StanleyCup?src=hash">#StanleyCup</a> <a href="https://t.co/G1OpNFx4q9">pic.twitter.com/G1OpNFx4q9</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/860750044668055552">6 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Анахайм» повёл в серии 3−2, а ведь он проиграл два стартовых матча на своей площадке.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">FINAL (2OT): <a href="https://twitter.com/AnaheimDucks">@AnaheimDucks</a> (4) - <a href="https://twitter.com/EdmontonOilers">@EdmontonOilers</a> (3)<a href="https://twitter.com/Discover">@Discover</a> Recap: <a href="https://t.co/iEZyHV187T">https://t.co/iEZyHV187T</a><br>ANA leads 3-2<a href="https://twitter.com/hashtag/EDMvsANA?src=hash">#EDMvsANA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/StanleyCup?src=hash">#StanleyCup</a> <a href="https://t.co/LdZ0nmYGE6">pic.twitter.com/LdZ0nmYGE6</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/860753571435958272">6 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>