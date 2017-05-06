«Анахайм» победил «Эдмонтон», отыграв три шайбы за последние четыре минуты

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Общий счёт в серии стал 3−2 в пользу «уток».



К 33-й минуте встречи «нефтяники» выигрывали в три шайбы благодаря усилиям Леона Драйзайтля, Коннора Макдэвида и Дрейка Кажулы. За четыре минуты до конца основного времени «Анахайм» снял вратаря и сумел отыграться, забитые голы записали на свой счёт Райан Гецлаф, Кэм Фаулер и Рикард Раккелль. Во втором овертайме Кори Перри принёс победу «Дакс».