«Анахайм» победил «Эдмонтон», отыграв три шайбы за последние четыре минуты
«Анахайм Дакс» одержал победу в пятом матче серии
плей-офф второго раунда серии плей-офф с «Эдмонтон Ойлерз», матч завершился со счётом 4:3 ОТ.
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Общий счёт в серии стал 3−2 в пользу «уток».
К 33-й минуте встречи «нефтяники» выигрывали в три шайбы благодаря усилиям Леона Драйзайтля, Коннора Макдэвида и Дрейка Кажулы. За четыре минуты до конца основного времени «Анахайм» снял вратаря и сумел отыграться, забитые голы записали на свой счёт Райан Гецлаф, Кэм Фаулер и Рикард Раккелль. Во втором овертайме Кори Перри принёс победу «Дакс».
|6.05.2017 05:30
|Плей-офф: 1/4 финала
|Honda Center
|Анахайм Дакс
|4:3 ОТ
|Эдмонтон Ойлерз
|(0:0, 0:3, 3:0)
Главные тренеры
|Рэнди Карлайл
|Тодд Маклеллан
Вратари
|Джон Гибсон 56:26 (Дж. Гибсон 56:44-57:01, Дж. Гибсон 57:19-58:48, Дж. Гибсон 59:45)
|Кэм Тэлбот
|1-й период
|09:12
|Райан Гецлаф
|Патрик Марун
|11:11
|13:20
|Ник Ритчи
|Мэттью Беннинг
|16:57
|2-й период
|Леон Драйзайтль (О. Клефбом, А. Ларссон)
|20:15
|21:25
|Ник Ритчи
|22:02
|Кэм Фаулер
|Коннор Макдэвид (М. Летестю, Р. Ньюджент-Хопкинс)
|22:55
|31:02
|Ник Ритчи
|31:02
|Ник Ритчи
|Зак Кассиан
|31:02
|Зак Кассиан
|31:02
|Дрейк Каджула (К. Макдэвид, К. Расселл)
|32:28
|33:36
|Эндрю Кольяно
|Мэттью Беннинг
|33:36
|3-й период
|Леон Драйзайтль
|44:51
|56:44
|Райан Гецлаф (Я. Сильверберг, Р. Кеслер)
|57:19
|Кэм Фаулер (Я. Сильверберг, К. Перри)
|59:45
|Рикард Ракелль (К. Перри, К. Фаулер)
|Овертайм
|75:56
|86:57
|Кори Перри (Р. Ракелль, Р. Гецлаф)
Статистика
|23
|Штрафное время
|25
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|К. Перри (Анахайм Дакс), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), Р. Ракелль (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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