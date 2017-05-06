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6 мая 2017, 10:27 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Анахайм» победил «Эдмонтон», отыграв три шайбы за последние четыре минуты

«Анахайм Дакс» одержал победу в пятом матче серии плей-офф второго раунда серии плей-офф с «Эдмонтон Ойлерз», матч завершился со счётом 4:3 ОТ.

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Общий счёт в серии стал 3−2 в пользу «уток».

К 33-й минуте встречи «нефтяники» выигрывали в три шайбы благодаря усилиям Леона Драйзайтля, Коннора Макдэвида и Дрейка Кажулы. За четыре минуты до конца основного времени «Анахайм» снял вратаря и сумел отыграться, забитые голы записали на свой счёт Райан Гецлаф, Кэм Фаулер и Рикард Раккелль. Во втором овертайме Кори Перри принёс победу «Дакс».

6.05.2017 05:30 Плей-офф: 1/4 финала Honda Center
Анахайм Дакс 4:3 ОТ Эдмонтон Ойлерз
(0:0, 0:3, 3:0)
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Тодд Маклеллан
Вратари
Джон Гибсон 56:26 (Дж. Гибсон 56:44-57:01, Дж. Гибсон 57:19-58:48, Дж. Гибсон 59:45) Кэм Тэлбот
1-й период
09:12 Райан Гецлаф
Патрик Марун 11:11
13:20 Ник Ритчи
Мэттью Беннинг 16:57
2-й период
Леон Драйзайтль (О. Клефбом, А. Ларссон) 20:15
21:25 Ник Ритчи
22:02 Кэм Фаулер
Коннор Макдэвид (М. Летестю, Р. Ньюджент-Хопкинс) 22:55
31:02 Ник Ритчи
31:02 Ник Ритчи
Зак Кассиан 31:02
Зак Кассиан 31:02
Дрейк Каджула (К. Макдэвид, К. Расселл) 32:28
33:36 Эндрю Кольяно
Мэттью Беннинг 33:36
3-й период
Леон Драйзайтль 44:51
56:44 Райан Гецлаф (Я. Сильверберг, Р. Кеслер)
57:19 Кэм Фаулер (Я. Сильверберг, К. Перри)
59:45 Рикард Ракелль (К. Перри, К. Фаулер)
Овертайм
75:56
86:57 Кори Перри (Р. Ракелль, Р. Гецлаф)
Статистика
23 Штрафное время 25
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Перри (Анахайм Дакс), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), Р. Ракелль (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
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Автогол
Анахайм Дакс
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