«Сент-Луис» сократил отставание от «Нэшвилла» в серии плей-офф

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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Сент-Луисе, завершилась победой хозяев — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). На шайбы Дмитрия Яшкина (26-я минута) и Джейдена Шварца (41) гости ответили точным броском Джеймса Нила (34).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Нэшвилла», который следующий матч проведет дома 7 мая.