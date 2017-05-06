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6 мая 2017, 8:28 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Сент-Луис» сократил отставание от «Нэшвилла» в серии плей-офф

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Хоккеисты «Сент-Луиса» на своем льду добились победы над «Нэшвиллом» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ и сократили отставание в серии.

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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Сент-Луисе, завершилась победой хозяев — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). На шайбы Дмитрия Яшкина (26-я минута) и Джейдена Шварца (41) гости ответили точным броском Джеймса Нила (34).

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Нэшвилла», который следующий матч проведет дома 7 мая.

6.05.2017 03:00 Плей-офф: 1/4 финала Scottrade Center
Сент-Луис Блюз 2:1 Нэшвилл Предаторз
(0:0, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
Майк Йео Питер Лавиолетт
Вратари
Джейк Аллен Пекка Ринне
1-й период
Джеймс Нил 17:54
Маттиас Экхольм 18:04
Маттиас Экхольм 18:04
2-й период
21:45 Дмитрий Яшкин
25:43 Дмитрий Яшкин (А. Пьетранджело, В. Соботка)
Маттиас Экхольм 30:27
32:41 Алекс Пьетранджело
32:41 Патрик Берглунд
Джеймс Нил (Пи.Кей. Суббан, Р. Йоси) 33:50
Пи. Кей. Суббан 38:17
3-й период
40:25 Джейден Шворц (К. Парэйко)
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Дж. Аллен (Сент-Луис Блюз), Д. Яшкин (Сент-Луис Блюз), Дж. Шворц (Сент-Луис Блюз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
Новости Матчи Состав Статистика
Нэшвилл Предаторз
Новости Матчи Состав Статистика
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