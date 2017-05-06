«Сент-Луис» сократил отставание от «Нэшвилла» в серии плей-офф
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт. Хоккеисты «Сент-Луиса» на своем льду добились победы над «Нэшвиллом» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ и сократили отставание в серии.
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Нэшвилла», который следующий матч проведет дома 7 мая.
|6.05.2017 03:00
|Плей-офф: 1/4 финала
|Scottrade Center
|Сент-Луис Блюз
|2:1
|Нэшвилл Предаторз
|(0:0, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
|Майк Йео
|Питер Лавиолетт
Вратари
|Джейк Аллен
|Пекка Ринне
|1-й период
|Джеймс Нил
|17:54
|Маттиас Экхольм
|18:04
|Маттиас Экхольм
|18:04
|2-й период
|21:45
|Дмитрий Яшкин
|25:43
|Дмитрий Яшкин (А. Пьетранджело, В. Соботка)
|Маттиас Экхольм
|30:27
|32:41
|Алекс Пьетранджело
|32:41
|Патрик Берглунд
|Джеймс Нил (Пи.Кей. Суббан, Р. Йоси)
|33:50
|Пи. Кей. Суббан
|38:17
|3-й период
|40:25
|Джейден Шворц (К. Парэйко)
Статистика
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Дж. Аллен (Сент-Луис Блюз), Д. Яшкин (Сент-Луис Блюз), Дж. Шворц (Сент-Луис Блюз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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