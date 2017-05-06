Овечкин будет играть в двух звеньях в матче против «Питтсбурга»

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Ранее сообщалось, что капитан «Кэпиталз» занимался в третьем звене. На данный момент «Пингвины» ведут в серии со счетом 3−1. Пятый матч состоится в воскресенье, в 2.15 по московскому времени.

— Мы ищем разные сочетания звеньев, — цитирует RMNB Тротца. — Хотим получить больше эффективности от наших игроков. Овечкин? Нам нужно, чтобы он был действительно хорош. Алекс покажет свою игру в следующей игре и мы поймем, правильное ли решение приняли.