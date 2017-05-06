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6 мая 2017, 0:21 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Овечкин будет играть в двух звеньях в матче против «Питтсбурга»

Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц заявил, что российский нападающий Александр Овечкин будет играть в нескольких звеньях в пятом матче серии плей-офф против «Питтсбурга».

Главный тренер Вашингтона <span class=error>Барри</span> <span class=error>Тротц</span> заявил что российский нападающий Александр <span class=error>Овечкин</span> будет играть в нескольких звеньях в пятом матче серии <nobr>плей-офф</nobr> против Питтсбурга. Увеличить
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Ранее сообщалось, что капитан «Кэпиталз» занимался в третьем звене. На данный момент «Пингвины» ведут в серии со счетом 3−1. Пятый матч состоится в воскресенье, в 2.15 по московскому времени.

— Мы ищем разные сочетания звеньев, — цитирует RMNB Тротца. — Хотим получить больше эффективности от наших игроков. Овечкин? Нам нужно, чтобы он был действительно хорош. Алекс покажет свою игру в следующей игре и мы поймем, правильное ли решение приняли.

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