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5 мая 2017, 22:13 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Вегас» ведёт переговоры с Дадоновым, но игрок ещё не принял решения

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи сообщил, что клуб ведёт переговоры с нападающим СКА и сборной России Евгением Дадоновым, однако пока не известно, где россиянин продолжит карьеру. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Дадонов может перейти в «Вегас» вслед за Вадимом Шипачёвым. Сам Дадонов заявил, что все переговоры ведёт его агент.

Генеральный менеджер Вегас Голден Найтс Джордж Макфи сообщил что клуб ведёт переговоры с нападающим СКА и сборной России Евгением Дадоновым однако пока не известно где россиянин продолжит карьеру. Увеличить
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«Мы ведём переговоры с Дадоновым. Но пока не знаем, выберет ли он “Вегас”, если даже приедет в НХЛ. Наличие такого российского хоккеиста, как Шипачёв, конечно, сыграет нам на руку, если мы захотим пригласить других россиян. Хорошо, когда есть кому помочь партнёрам по команде», — цитирует Макфи пресс-служба клуба.

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