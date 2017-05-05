«Вегас» ведёт переговоры с Дадоновым, но игрок ещё не принял решения

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«Мы ведём переговоры с Дадоновым. Но пока не знаем, выберет ли он “Вегас”, если даже приедет в НХЛ. Наличие такого российского хоккеиста, как Шипачёв, конечно, сыграет нам на руку, если мы захотим пригласить других россиян. Хорошо, когда есть кому помочь партнёрам по команде», — цитирует Макфи пресс-служба клуба.