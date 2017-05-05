Кросби не винит Овечкина в своей травме
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в преддверии пятого матча серии
плей-офф Кубка Стэнли против «Вашингтона» заявил, что не собирается искать виноватых из-за своего сотрясения мозга.
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Видимо, что-то случилось...
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Сегодня канадец провел полноценную тренировку с командой и ожидается, что он сможет принять участие в следующем матче.
— Овечкин просто пытался предотвратить гол, — цитирует сайт «Питтсбурга» Кросби. — Это довольно распространенное повреждение. Момент с Нисканеным? Трудно сказать. Не хочу сидеть и думать, кто виноват. Не на мне одном проводят силовые приемы, это частые ситуации.
Напомним, что в третьей игре канадец получил сотрясение мозга и не смог продолжить встречу. Накатывавший к воротам соперника Кросби потерял равновесие после удара Александра Овечкина клюшкой со спины, после чего при падении врезался головой в локоть Мэтта Нисканена. При этом россиянин избежал штрафа, а его партнер был удален до конца матча.
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