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5 мая 2017, 20:37 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Кросби не винит Овечкина в своей травме

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в преддверии пятого матча серии плей-офф Кубка Стэнли против «Вашингтона» заявил, что не собирается искать виноватых из-за своего сотрясения мозга.

Капитан Питтсбурга <span class=error>Сидни</span> <span class=error>Кросби</span> в преддверии пятого матча серии <nobr>плей-офф</nobr> Кубка <span class=error>Стэнли</span> против Вашингтона заявил что не собирается искать виноватых <nobr>из-за </nobr>своего сотрясения мозга. Увеличить
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Сегодня канадец провел полноценную тренировку с командой и ожидается, что он сможет принять участие в следующем матче.

— Овечкин просто пытался предотвратить гол, — цитирует сайт «Питтсбурга» Кросби. — Это довольно распространенное повреждение. Момент с Нисканеным? Трудно сказать. Не хочу сидеть и думать, кто виноват. Не на мне одном проводят силовые приемы, это частые ситуации.

Напомним, что в третьей игре канадец получил сотрясение мозга и не смог продолжить встречу. Накатывавший к воротам соперника Кросби потерял равновесие после удара Александра Овечкина клюшкой со спины, после чего при падении врезался головой в локоть Мэтта Нисканена. При этом россиянин избежал штрафа, а его партнер был удален до конца матча.

В этом розыгрыше плей-офф Кросби провел 8 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков. Напомним, что на данный момент «Пингвины» ведут в серии со счетом 3−1. Пятый матч состоится с субботы на воскресенье в 2.15 по московскому времени.

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Кросби и Шири тренируются в общей группе перед пятым матчем с «Вашингтоном»

Кросби и Шири тренируются в общей группе перед пятым матчем с «Вашингтоном»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби занимается в общей группе на тренировке команды перед пятым матчем полуфинала Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее Кросби занимался самостоятельно в выходной для команды день.
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