Кросби и Шири тренируются в общей группе перед пятым матчем с «Вашингтоном»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Кросби получил сотрясение мозга в начале третьей игры серии после удара в голову от защитника «столичных» Мэтта Нисканена и пропустил четвёртую встречу, которая завершилась победой его команды со счётом 3:2. Также в тренировке принимал участие нападающий Конор Шири, получивший аналогичную травму в третьем матче.

«Питтсбург» ведёт в серии со счётом 3−1, пятый матч состоится 7 мая, начало в 02:15 мск.