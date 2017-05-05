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5 мая 2017, 18:26 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кросби и Шири тренируются в общей группе перед пятым матчем с «Вашингтоном»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби занимается в общей группе на тренировке команды перед пятым матчем полуфинала Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее Кросби занимался самостоятельно в выходной для команды день.

Капитан Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> <span class=error>Сидни</span> <span class=error>Кросби</span> занимается в общей группе на тренировке команды перед пятым матчем полуфинала Восточной конференции с Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span>. Увеличить
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Кросби получил сотрясение мозга в начале третьей игры серии после удара в голову от защитника «столичных» Мэтта Нисканена и пропустил четвёртую встречу, которая завершилась победой его команды со счётом 3:2. Также в тренировке принимал участие нападающий Конор Шири, получивший аналогичную травму в третьем матче.

«Питтсбург» ведёт в серии со счётом 3−1, пятый матч состоится 7 мая, начало в 02:15 мск.

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