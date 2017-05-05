Шипачев предпочел быть, а не казаться
Обозреватель «СЭ» Игорь РАБИНЕР — о переходе форварда сборной России в НХЛ.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вадим Шипачев подписал контракт с «Вегасом», став вторым хоккеистом в истории этого клуба. Бывшему центрфорварду СКА в этом марте исполнилось 30, и, возможно, это был для него последний шанс попасть в НХЛ.
А ведь он был тем, кто с вероятностью в 99,9 процента поехал бы в Пхенчхан. В отличие от тоже уже уехавших в НХЛ защитников «Магнитки» Алексея Береглазова и Виктора Антипина, шансы которых также были бы не малы, но все же не настолько. Как и Андрея Миронова, сменившего «Динамо» на абсолютно худший клуб НХЛ минувшего сезона — «Колорадо».
Этим летом, несмотря на перспективу сыграть на Олимпиаде и максимально вероятное отсутствие таковой в случае отъезда за океан, не сомневаюсь, потянутся и другие. Во главе с Ильей Ковальчуком, который,
Даже если Сергей Мозякин вдруг возьмет да рванет — конечно, удивлюсь, но не сильно. Несмотря на возраст,
А вернется под Олимпиаду
Теперь не пожалеет и Шипачев. Причем у него будет уникальный шанс поучаствовать в историческом событии — открытии нового клуба в культовом городе. Клуба, где у него, в отличие от большинства других команд, будет отличный шанс играть в двух верхних звеньях и иметь приличное игровое время.
Вот и вся цена лозунгам про Олимпиаду, уважение к своей стране, истинные ценности и все такое прочее. Вот и вся цена сегодняшней КХЛ, в которой люди не хотят оставаться даже на полгода и даже ради Олимпиады. Которая, тем более, на 90 процентов будет уценена в разы.
Олимпиада — это, конечно, почетно. Но что важнее для человека — один краткосрочный праздник длиной в пару недель, который еще неизвестно, чем завершится, или праздник каждодневный? Каковым для настоящего хоккеиста будни НХЛ и являются?
И ведь самое обидное для идеологов КХЛ, что люди в подавляющем большинстве (если не все) уезжают в НХЛ на меньшие деньги, чем у них были здесь. То есть, по затасканному шаблону, стремление сыграть за страну может перешибить только золотой телец. А тут — ни одного тебе, ни другого. Тогда о чем все это?
Это — о настоящем и искусственном. О реальной жизни и о ее имитации. О том, быть или казаться. О том, что для кого важнее — игра или деньги. Это
Позапрошлым летом Панарин, а прошлым — Радулов подали всем пример. А когда на
Да, он изрядно старше партнера по звену СКА Панарина, когда тот уезжал. И манера его игры как бы не вполне энхаэловская. Но разве
Каждый такой отъезд — это новый всплеск интереса к лучшей лиге мира. И снижение интереса к образованию, которое
А люди с настоящими спортивными амбициями по мере окончания их здешних контрактов будут уезжать в НХЛ. Невзирая ни на какой Пхенчхан, а потом на
И ничего ты с этим не сделаешь, пока деньги в КХЛ будут подменять игру, а не быть производной от нее.
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