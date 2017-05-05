Шипачев предпочел быть, а не казаться

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вадим Шипачев подписал контракт с «Вегасом», став вторым хоккеистом в истории этого клуба. Бывшему центрфорварду СКА в этом марте исполнилось 30, и, возможно, это был для него последний шанс попасть в НХЛ.

А ведь он был тем, кто с вероятностью в 99,9 процента поехал бы в Пхенчхан. В отличие от тоже уже уехавших в НХЛ защитников «Магнитки» Алексея Береглазова и Виктора Антипина, шансы которых также были бы не малы, но все же не настолько. Как и Андрея Миронова, сменившего «Динамо» на абсолютно худший клуб НХЛ минувшего сезона — «Колорадо».

Этим летом, несмотря на перспективу сыграть на Олимпиаде и максимально вероятное отсутствие таковой в случае отъезда за океан, не сомневаюсь, потянутся и другие. Во главе с Ильей Ковальчуком, который, по-моему, этой КХЛ уже наелся досыта. И в прошлом году увидел ее оборотную сторону, кое-что кое-кому под горячую руку сказав. И проехав в результате мимо всего, что возможно. Хорошо, что в этом сезоне ситуацию удалось худо-бедно отыграть.

Даже если Сергей Мозякин вдруг возьмет да рванет — конечно, удивлюсь, но не сильно. Несмотря на возраст, таланта-то у него — еще ой-ой-ой сколько. А все рекорды здесь он уже побил, легендой стал, трофеи выиграл.

А вернется под Олимпиаду пара-тройка игроков уровня Калинина, которые попробовали в НХЛ. Да, получилось не ахти (два рабочих сезона), но тот же Сергей по крайней мере никогда не пожалеет, что не рискнул попробовать себя в лучшей лиге мира.

Теперь не пожалеет и Шипачев. Причем у него будет уникальный шанс поучаствовать в историческом событии — открытии нового клуба в культовом городе. Клуба, где у него, в отличие от большинства других команд, будет отличный шанс играть в двух верхних звеньях и иметь приличное игровое время.

Вот и вся цена лозунгам про Олимпиаду, уважение к своей стране, истинные ценности и все такое прочее. Вот и вся цена сегодняшней КХЛ, в которой люди не хотят оставаться даже на полгода и даже ради Олимпиады. Которая, тем более, на 90 процентов будет уценена в разы.

Олимпиада — это, конечно, почетно. Но что важнее для человека — один краткосрочный праздник длиной в пару недель, который еще неизвестно, чем завершится, или праздник каждодневный? Каковым для настоящего хоккеиста будни НХЛ и являются?

И ведь самое обидное для идеологов КХЛ, что люди в подавляющем большинстве (если не все) уезжают в НХЛ на меньшие деньги, чем у них были здесь. То есть, по затасканному шаблону, стремление сыграть за страну может перешибить только золотой телец. А тут — ни одного тебе, ни другого. Тогда о чем все это?

Это — о настоящем и искусственном. О реальной жизни и о ее имитации. О том, быть или казаться. О том, что для кого важнее — игра или деньги. Это когда-то, в 90-е и первой половине 2000-х, альтернативы не было: все было там. Сейчас топ-клубы КХЛ по деньгам кого хочешь перебьют, если речь не о Кросби с Овечкиным.

Позапрошлым летом Панарин, а прошлым — Радулов подали всем пример. А когда на что-то идут такие звезды, и у них получается, — это магнетически действует на остальных. Образцом для подражания межсезонья-2017 станет Шипачев.

Да, он изрядно старше партнера по звену СКА Панарина, когда тот уезжал. И манера его игры как бы не вполне энхаэловская. Но разве кто-то сулил златые горы в НХЛ Дацюку, когда тот отправлялся в «Детройт»? Правда, эти двое ехали соответственно к сыну и отцу Боумэнам, которые четко знали, что с ними делать. Впрочем, разве генменеджер «Вегаса» Джордж Макфи, драфтовавший в «Вашингтоне» Овечкина и Кузнецова, десять лет управлявший Ови, а также Семиным, Федоровым, Козловым — не знает?..

Каждый такой отъезд — это новый всплеск интереса к лучшей лиге мира. И снижение интереса к образованию, которое когда-то задумывалось с неплохими, во многом правильными намерениями, но с каждым годом становится все более искусственным. После недавних миллиардных переходов в ЦСКА КХЛ в принципе можно превращать в чемпионат ГДР, где было два клуба — «Динамо» (Берлин) и «Динамо» (Вайсвассер), и они проводили чемпионат из где-то 30 матчей друг с другом.

А люди с настоящими спортивными амбициями по мере окончания их здешних контрактов будут уезжать в НХЛ. Невзирая ни на какой Пхенчхан, а потом на что-то еще.

И ничего ты с этим не сделаешь, пока деньги в КХЛ будут подменять игру, а не быть производной от нее.