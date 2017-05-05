Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29659025/
5 мая 2017, 18:22 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Овечкин переведён в третье звено на тренировке перед пятым матчем с «Пингвинз»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимался в третьем звене на тренировке перед пятым матчем полуфинала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз».

Капитан Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> Александр <span class=error>Овечкин</span> занимался в третьем звене на тренировке перед пятым матчем полуфинала Восточной конференции с Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Его партнёрами стали Ларс Эллер и Том Уилсон. В первое звено переведён нападающий Андре Бураковски. Об этом сообщает журналист Washington Post Изабель Хуршудян в своём «твиттере». «Столичные» проигрывают в серии со счётом 1−3.

Нападающие:

Бураковски — Бекстрём — Оши;.

Юханссон — Кузнецов — Уильямс;.

Овечкин — Эллер — Уилсон;.

Винник — Бигл — Кэри.

Защитники:

Орлов — Нисканен;.

Орпик — Карлсон;.

Шмидт — Шаттенкирк.

Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли получил условный срок за торговлю наркотиками

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинс» Кевин Стивенс приговорен к условному сроку на один год за пособничество в распространении наркотиков. Об этом сообщает Boston Globe.
Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

В. Березуцкий: шокирован не столько судейством, сколько комментариями Орлова

КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»

История в фотографиях. Григорий Федотов