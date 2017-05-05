Овечкин переведён в третье звено на тренировке перед пятым матчем с «Пингвинз»

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Его партнёрами стали Ларс Эллер и Том Уилсон. В первое звено переведён нападающий Андре Бураковски. Об этом сообщает журналист Washington Post Изабель Хуршудян в своём «твиттере». «Столичные» проигрывают в серии со счётом 1−3.

Нападающие:

Бураковски — Бекстрём — Оши;.

Юханссон — Кузнецов — Уильямс;.

Овечкин — Эллер — Уилсон;.

Винник — Бигл — Кэри.

Защитники:

Орлов — Нисканен;.

Орпик — Карлсон;.

Шмидт — Шаттенкирк.