Овечкин переведён в третье звено на тренировке перед пятым матчем с «Пингвинз»
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимался в третьем звене на тренировке перед пятым матчем полуфинала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз».
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Его партнёрами стали Ларс Эллер и Том Уилсон. В первое звено переведён нападающий Андре Бураковски. Об этом сообщает журналист Washington Post Изабель Хуршудян в своём «твиттере». «Столичные» проигрывают в серии со счётом 1−3.
Нападающие:
Бураковски — Бекстрём — Оши;.
Юханссон — Кузнецов — Уильямс;.
Овечкин — Эллер — Уилсон;.
Винник — Бигл — Кэри.
Защитники:
Орлов — Нисканен;.
Орпик — Карлсон;.
Шмидт — Шаттенкирк.
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