Дадонов ведет переговоры с несколькими клубами НХЛ, включая «Вегас»
МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Нападающий
санкт-петербургского клуба СКА Евгений Дадонов ведет переговоры с рядом команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), включая «Вегас Голден Найтс». Об этом ТАСС сообщил агент форварда Владимир Зорин.
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В пятницу бывший партнер Дадонова по СКА Вадим Шипачев заключил контракт с «Вегас Голден Найтс» сроком на два года. Шипачев стал вторым игроком в составе нового клуба НХЛ. Ранее был подписан контракт с 21-летним нападающим Ридом Дюком.
«Евгений ведет переговоры с рядом клубов НХЛ, не только с “Вегасом”. Но пока конкретики нет. Когда наступит ясность? Все может решиться в любое время», — сказал Зорин.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел за СКА 53 матча, в которых забросил 30 шайб и выполнил 36 голевых передач.
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