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5 мая 2017, 16:52 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Дадонов перейдёт в «Вегас» вслед за Шипачёвым

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Как стало известно «Чемпионату», очередным новичком «Вегас Голден Найтс» станет Евгений Дадонов.

Как стало известно Чемпионату очередным новичком Вегас <span class=error>Голден</span> <span class=error>Найтс</span> станет Евгений <span class=error>Дадонов</span>. Увеличить
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Нападающий СКА и сборной России подпишет контракт с новичком НХЛ вслед за Вадимом Шипачёвым.

Переговоры между «Вегасом» и игроком находятся на финальной стадии, и о сделке может быть объявлено в ближайшие дни.

Помимо «Вегаса» на Дадонова претендовал «Чикаго», за который выступает его давний партнёр Артемий Панарин.

В сезоне-2016/17 Дадонов провёл 71 матч за СКА в Континентальной хоккейной лиге, в которых набрал 85 (39+46) очков и выиграл Кубок Гагарина. Шипачёв и Дадонов являются двукратными обладателями Кубка Гагарина.
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Новости НХЛ

Александр Медведев: Шипачев существенно проиграл в деньгах при переходе в клуб НХЛ «Вегас»

Александр Медведев: Шипачев существенно проиграл в деньгах при переходе в клуб НХЛ «Вегас»

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Финансовая сторона вопроса для форварда санкт-петербургского СКА Вадима Шипачева оказалась второстепенной, при переходе в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» игрок существенно проиграет в деньгах. Об этом ТАСС заявил член совета директоров СКА и первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев.
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