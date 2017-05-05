Дадонов перейдёт в «Вегас» вслед за Шипачёвым

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Нападающий СКА и сборной России подпишет контракт с новичком НХЛ вслед за Вадимом Шипачёвым.

Переговоры между «Вегасом» и игроком находятся на финальной стадии, и о сделке может быть объявлено в ближайшие дни.

Помимо «Вегаса» на Дадонова претендовал «Чикаго», за который выступает его давний партнёр Артемий Панарин.

В сезоне-2016/17 Дадонов провёл 71 матч за СКА в Континентальной хоккейной лиге, в которых набрал 85 (39+46) очков и выиграл Кубок Гагарина. Шипачёв и Дадонов являются двукратными обладателями Кубка Гагарина.