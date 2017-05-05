Каменский: Пока на 100% нельзя говорить, что энхаэловцы не поедут на Игры-2018
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о решении НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2018.
«Мне не нравится это решение, потому что Олимпийские игры проходят раз в четыре года и каждый хоккеист хочет принять в них участие. Считаю, что
У нас лучшая лига в Европе, но Олимпиада такое соревнование, где один матч решает судьбу золотых медалей.
Овечкин приедет? Он заслуженный человек, хотя санкции при таком раскладе наверняка будут. А так мы его всегда рады видеть в сборной. Такой игрок, конечно, поможет национальной команде. В такой ситуации я посмотрел бы, сколько лет у меня осталось контракта. Если ты точно знаешь, что станешь олимпийским чемпионом, то, наверное, можно уехать. Но Олимпиаду нужно ещё выиграть, — цитирует функционера «БИЗНЕС Online».
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