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5 мая 2017, 13:01 | Хоккей: НХЛ | Lenta.Ru

Двукратный обладатель Кубка Стэнли получил условный срок за торговлю наркотиками

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинс» Кевин Стивенс приговорен к условному сроку на один год за пособничество в распространении наркотиков. Об этом сообщает Boston Globe.

Кроме того, хоккеист заплатит штраф в размере 10 тысяч долларов, а также прочтет обязательный курс мотивационных лекций для повышения осведомленности о запрещенных веществах и их отпуске в аптеках.

По версии следствия, Стивенс участвовал в продаже обезболивающего оксикодона (полусинтетический опиоид, использующийся в качестве аналога морфина) с августа 2015 года по март 2016-го. Во время задержания у спортсмена было обнаружено 175 таблеток этого вещества, продажа которого во многих странах строго регламентирована.

Во время суда спортсмен полностью раскаялся в содеянном и попросил прощения за свои действия.

Стивенс на протяжении карьеры также выступал за «Бостон Брюинс», «Лос-Анджелес Кингс», «Филадельфия Флайерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В регулярных чемпионатах НХЛ провел 874 матча, набрав 726 очков (329+397) по системе «гол+пас». Завершил карьеру в 2002 году.

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