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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29654078/
5 мая 2017, 12:28 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

ESPN: Влияние Шипачёва на НХЛ не окажется настолько же сильным, как у Панарина

Канал ESPN оценил переход российского нападающего СКА Вадима Шипачёва в «Лас-Вегас».

«Лас-Вегас» подписал Шипачёва из КХЛ. Это первый игрок высокого уровня, подписанный этим клубом. Вадим за время своего выступления в КХЛ показал высокий уровень мастерства и отличное видение площадки, что сделало его одним из лучших бомбардиров не только КХЛ, но и последних чемпионатов мира.

Он неплохо выступил на Кубке мира. Однако стало видно, что 30-летний хоккеист упёрся в потолок без великолепной двусторонней игры, которая предоставляется игрокам НХЛ. Полагаем, что Вадим может быть в шестёрке лучших игроков «Вегаса». Тем не менее не считаем, что его влияние на лигу окажется настолько же сильным, как у Панарина, — говорят в ESPN.
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