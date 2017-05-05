ESPN: Влияние Шипачёва на НХЛ не окажется настолько же сильным, как у Панарина

«Лас-Вегас» подписал Шипачёва из КХЛ. Это первый игрок высокого уровня, подписанный этим клубом. Вадим за время своего выступления в КХЛ показал высокий уровень мастерства и отличное видение площадки, что сделало его одним из лучших бомбардиров не только КХЛ, но и последних чемпионатов мира.

Он неплохо выступил на Кубке мира. Однако стало видно, что 30-летний хоккеист упёрся в потолок без великолепной двусторонней игры, которая предоставляется игрокам НХЛ. Полагаем, что Вадим может быть в шестёрке лучших игроков «Вегаса». Тем не менее не считаем, что его влияние на лигу окажется настолько же сильным, как у Панарина, — говорят в ESPN.