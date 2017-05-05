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5 мая 2017, 12:07 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Полиция расследует изнасилование на арене «Питтсбурга» во время четвёртого матча

В полицию Питтсбурга поступило заявление от женщины, которая утверждает, что была изнасилована в уборной стадиона «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арена» во время четвёртого матча серии «Питтсбург Пингвинз» с «Вашингтон Кэпиталз».

По словам потерпевшей, преступление было совершено в перерыве между периодами, и что она около получаса звала на помощь, но никто на это не откликнулся.

«Полиция города сообщила нам об этом, мы готовы в полной мере помогать следствию. До тех пор, пока полицейские не получат результатов, мы не будем давать комментарии», — говорится в заявлении компании AEG, которая управляет питтсбургским стадионом.

Счёт в серии 3−1 в пользу «пингвинов», а пятый матч состоится в Вашингтоне в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени.

Питтсбург Пингвинз
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