«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» и сравняли счет в серии
«Нью-Йорк Рейнджерс» по возвращении на свой лед переиграл «Оттаву Сенаторз» и сравнял счет в серии: 2−2. Дубль на счету Оскара Линдберга, еще по шайбе провели Ник Холден и Крис Крайдер. «Сенаторы» в преддверии пятого матча
из-за травмы лишились капитана Эрика Карлссона и больше запомнились 56 минутами штрафа, нежели острыми атакующими действиями.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз» — 4:1 (счет в серии 2−2).
«Рейнджеры» крайне неудачно начали полуфинальную серию против «Оттавы», уступив в двух первых встречах со счетом 1:2 и 5:6 (ОТ), и поставили себя в крайне неприятную ситуацию, однако по возвращении в
Перед четвертым матчем главный тренер «Сенаторз» Ги Буше признал, что третья игра серии его подопечным совсем не удалась, и понадеялся, что ошибок они не повторят.
«То, как мы играли в третьем матче с «Рейнджерс», было просто непозволительно. Качество хоккея, которое мы показали, было ниже любых стандартов, с таким подходом к делу нельзя выиграть даже в регулярном чемпионате.
Обычно мы блокируем примерно 25 бросков за игру, вчера заблокировали всего 11, — цитирует Буше
Скажу честно, мы уже очень давно не играли так плохо. В серии с «Брюинз» мы проиграли два матча, но действовали в них очень здорово. Команда показывала стабильную игру высокого качества.
При этом я не считаю, но нам нужно многое менять именно в системе игры. Наши схемы приносили плоды в серии с «Бостоном» и в первых двух встречах с «Рейнджерс». Мы возвращались в борьбу, потому что следовали изначальному плану.
Вероятно, мы просто не знали, насколько мощно может выглядеть соперник, но теперь знаем и готовы к этому. «Оттаве» нужно начать играть в хоккей вместе со стартовым вбрасыванием, а не 20 минут спустя, как это было день назад.
То, чего больше всего боялся Буше, и произошло — хозяева перебросали соперника в двух периодах из трех и по ходу встречи вели с разницей в четыре гола. Что до единоборств, их гости, возможно, и не проиграли, но ценой безумной бойни под занавес встречи — из 56 (!!!) минут штрафа 48 пришлись на последнюю 10-минутку.
Наставник «Рейнджерс» Ален Виньо перед игрой отметил, что она станет самой важной в сезоне, и своих хоккеистов настраивал соответствующим образом.
«Мы пока выиграли всего одну игру из трех, поэтому хотелось бы показать хороший хоккей и в четвертой встрече. Конечно, Мика Зибанеджад и Матс Цуккарелло здорово проявили себя в третьей встрече, так что мы вправе ожидать подобного завтра не только от них, но и от всей группы игроков.
Хозяева начали встречу как и полагается стороне, которая стремится отыграться, уже в первом периоде создав три великолепные возможности для взятия ворот Крэйга Андерсона. Впрочем, в давление они не играли, предпочитая быстрые прорывы в чужую зону. Так, сначала австрийский форвард Михаэль Грабнер из своей зоны убежал в контратаку, но не смог переиграть голкипера, затем прорыв удался Кевину Хейзу, но вновь Андерсон не позволил открыть счет, и лишь с третьей попытки «рейнджеры» смогли его пробить — Хейз, выкатившись на ворота по центру, стянул на себя троих оппонентов и переадресовал шайбу налево Нику Холдену, который в ближнем бою переиграл вратаря.
Во второй 20-минутке картина игры не поменялась — гости старались отыграться, а «рейнджеры» кусали их разящими контратаками и уже через две минуты после старта выигрывали со счетом 2:0 — Теннер Глэсс удачно сыграл на перехвате, Грабнер подхватил шайбу, протащил ее до чужих ворот и, на пару с Оскаром Линдбергом выйдя на свидание с Андерсоном, сделал передачу партнеру, который завершил атаку ударом в ближний угол.
В дальнейшем картина игры не менялась. Особенно хорош был эпизод, когда Рик Нэш, убегая от защитников, сыграл «в стенку» с Дереком Степаном и, получив ответный пас, с нескольких метров расстреливал ворота гостей — Андерсон успел выбросить ловушку и парировать удар в ближнем углу.
А за четыре минуты до сирены на перерыв все тому же Линдбергу удался классный бросок
Ситуация для «Оттавы» усложнилась еще и тем, что капитан команды Эрик Карлссон в одном из эпизодов столкнулся с форвардом соперников Джей Ти Миллером и на заключительную 20-минутку не вышел.
В перерыве Буше заменил Андерсона на Майка Кондона, но и тому не удалось отстоять свои ворота в неприкосновенности. На 51-й минуте Райан Макдона мощно бросил от синей линии, а Крис Крайдер добил в ворота шайбу после сейва Кондона, реализовав таким образом большинство.
Лишь на 54-й минуте «сенаторам» удалось размочить счет — классный бросок в ближнюю «девятку» удался Кайлу Туррису.
А за две минуты до финальной сирены форвард гостей Бобби Райан без единой причины при вбрасывании ударил защитника Дэна Джирарди, сбил его с ног и получил свой честно заслуженный дисциплинарный штраф «два плюс десять».
Благодаря этой победе «Нью-Йорку» удалось сравнять счет в серии (2−2). Следующий матч состоится в Канаде в субботу, 6 мая.
|5.05.2017 02:30
|Плей-офф: 1/4 финала
|Madison Square Garden
|Нью-Йорк Рейнджерс
|4:1
|Оттава Сенаторз
|(1:0, 2:0, 1:1)
|Ален Виньо
|Ги Буше
|Хенрик Лундквист
|Крэйг Андерсон 40:00 (М. Кондон 40:00-57:19, М. Кондон 57:30)
|1-й период
|14:04
|Ник Холден (К. Хэйс)
|19:00
|Брэди Шей
|Зак Смит
|19:00
|Зак Смит
|19:00
|2-й период
|22:01
|Оскар Линдберг (М. Грабнер, Т. Гласс)
|22:33
|Брендан Смит
|Марк Мето
|32:21
|33:45
|Матс Цуккарелло-Осен
|Эрик Карлссон
|33:45
|35:54
|Оскар Линдберг (Дж. Миллер, Т. Гласс)
|3-й период
|Кларк Макартур
|50:32
|50:45
|Крис Крайдер (Р. Макдона, Д. Степан)
|Кайл Террис (З. Смит, Б. Харпур)
|53:34
|53:45
|Брендан Смит
|53:45
|Брендан Смит
|Дион Фанеф
|53:45
|Дион Фанеф
|53:45
|Бен Харпур
|54:42
|55:58
|Джей.Ти. Миллер
|Бобби Райан
|57:32
|Бобби Райан
|57:32
|59:34
|Тэннер Гласс
|59:34
|Оскар Линдберг
|Кайл Террис
|59:34
|Кайл Террис
|59:34
|Марк Стоун
|59:34
|59:37
|Джей.Ти. Миллер
|59:37
|Ник Холден
|59:37
|Крис Крайдер
|Алекс Бэрроуз
|59:37
|Марк Мето
|59:37
|Виктор Столберг
|59:37
|Алекс Бэрроуз
|59:37
|36
|Штрафное время
|56
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|О. Линдберг (Нью-Йорк Рейнджерс), Т. Гласс (Нью-Йорк Рейнджерс), М. Грабнер (Нью-Йорк Рейнджерс)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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