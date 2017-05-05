«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» и сравняли счет в серии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз» — 4:1 (счет в серии 2−2).

«Рейнджеры» крайне неудачно начали полуфинальную серию против «Оттавы», уступив в двух первых встречах со счетом 1:2 и 5:6 (ОТ), и поставили себя в крайне неприятную ситуацию, однако по возвращении в Нью-Йорк вернули все на свои места. В среду, 3 мая, они на своем льду не оставили сопернику шансов (4:1), а спустя два дня повторили результат.

Перед четвертым матчем главный тренер «Сенаторз» Ги Буше признал, что третья игра серии его подопечным совсем не удалась, и понадеялся, что ошибок они не повторят.

«То, как мы играли в третьем матче с «Рейнджерс», было просто непозволительно. Качество хоккея, которое мы показали, было ниже любых стандартов, с таким подходом к делу нельзя выиграть даже в регулярном чемпионате.

Обычно мы блокируем примерно 25 бросков за игру, вчера заблокировали всего 11, — цитирует Буше пресс-служба лиги. — Это даже не близко к стандарту, и мы это знаем. В следующей встрече мы не можем позволить себе проигрывать так много единоборств.

Скажу честно, мы уже очень давно не играли так плохо. В серии с «Брюинз» мы проиграли два матча, но действовали в них очень здорово. Команда показывала стабильную игру высокого качества.

При этом я не считаю, но нам нужно многое менять именно в системе игры. Наши схемы приносили плоды в серии с «Бостоном» и в первых двух встречах с «Рейнджерс». Мы возвращались в борьбу, потому что следовали изначальному плану.

Вероятно, мы просто не знали, насколько мощно может выглядеть соперник, но теперь знаем и готовы к этому. «Оттаве» нужно начать играть в хоккей вместе со стартовым вбрасыванием, а не 20 минут спустя, как это было день назад.

То, чего больше всего боялся Буше, и произошло — хозяева перебросали соперника в двух периодах из трех и по ходу встречи вели с разницей в четыре гола. Что до единоборств, их гости, возможно, и не проиграли, но ценой безумной бойни под занавес встречи — из 56 (!!!) минут штрафа 48 пришлись на последнюю 10-минутку.

Наставник «Рейнджерс» Ален Виньо перед игрой отметил, что она станет самой важной в сезоне, и своих хоккеистов настраивал соответствующим образом.

«Мы пока выиграли всего одну игру из трех, поэтому хотелось бы показать хороший хоккей и в четвертой встрече. Конечно, Мика Зибанеджад и Матс Цуккарелло здорово проявили себя в третьей встрече, так что мы вправе ожидать подобного завтра не только от них, но и от всей группы игроков. По-другому команда просто не сможет победить и сравнять счет в серии. Это будет самая важная игра сезона для «Рейнджерс», — передает слова Виньо сайт НХЛ.

Хозяева начали встречу как и полагается стороне, которая стремится отыграться, уже в первом периоде создав три великолепные возможности для взятия ворот Крэйга Андерсона. Впрочем, в давление они не играли, предпочитая быстрые прорывы в чужую зону. Так, сначала австрийский форвард Михаэль Грабнер из своей зоны убежал в контратаку, но не смог переиграть голкипера, затем прорыв удался Кевину Хейзу, но вновь Андерсон не позволил открыть счет, и лишь с третьей попытки «рейнджеры» смогли его пробить — Хейз, выкатившись на ворота по центру, стянул на себя троих оппонентов и переадресовал шайбу налево Нику Холдену, который в ближнем бою переиграл вратаря.

Во второй 20-минутке картина игры не поменялась — гости старались отыграться, а «рейнджеры» кусали их разящими контратаками и уже через две минуты после старта выигрывали со счетом 2:0 — Теннер Глэсс удачно сыграл на перехвате, Грабнер подхватил шайбу, протащил ее до чужих ворот и, на пару с Оскаром Линдбергом выйдя на свидание с Андерсоном, сделал передачу партнеру, который завершил атаку ударом в ближний угол.

В дальнейшем картина игры не менялась. Особенно хорош был эпизод, когда Рик Нэш, убегая от защитников, сыграл «в стенку» с Дереком Степаном и, получив ответный пас, с нескольких метров расстреливал ворота гостей — Андерсон успел выбросить ловушку и парировать удар в ближнем углу.

А за четыре минуты до сирены на перерыв все тому же Линдбергу удался классный бросок из-под защитника, к которому Андерсон оказался не готов.

Ситуация для «Оттавы» усложнилась еще и тем, что капитан команды Эрик Карлссон в одном из эпизодов столкнулся с форвардом соперников Джей Ти Миллером и на заключительную 20-минутку не вышел.

В перерыве Буше заменил Андерсона на Майка Кондона, но и тому не удалось отстоять свои ворота в неприкосновенности. На 51-й минуте Райан Макдона мощно бросил от синей линии, а Крис Крайдер добил в ворота шайбу после сейва Кондона, реализовав таким образом большинство.

Лишь на 54-й минуте «сенаторам» удалось размочить счет — классный бросок в ближнюю «девятку» удался Кайлу Туррису.

А за две минуты до финальной сирены форвард гостей Бобби Райан без единой причины при вбрасывании ударил защитника Дэна Джирарди, сбил его с ног и получил свой честно заслуженный дисциплинарный штраф «два плюс десять».

Благодаря этой победе «Нью-Йорку» удалось сравнять счет в серии (2−2). Следующий матч состоится в Канаде в субботу, 6 мая.